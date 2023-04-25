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    • Dünya
    • 25.04.2023 16:00
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    • 25.04.2023 16:05
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    İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı Türk vatandaşı Özgecan Mutlu serbest bırakıldı

    Son dakika haberi! İsrail polisinin, bu sabah Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı Türk vatandaşı Özgecan Mutlu (24) bir hafta Aksa'ya giriş yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Arkadaşlarından alınan bilgiye göre Mutlu, fanatik Yahudilerin bu sabah düzenlediği baskın sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okurken, İsrail polisince oradan uzaklaştırılmak istenmiş ve çantası alınmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye devreye girdi serbest bırakıldı!

    Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun serbest kaldığını ve konsolosluk personeli tarafından teslim alındığını bildirdi.


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    Mutlu'nun şu an Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda bulunduğu belirtildi. İsrail polisinin, Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdiği aktarıldı.

    İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise Mutlu'nun "Aksa'ya uygun davranış sergilemediği, bölgede görev yapan polis memurlarına zorluk çıkardığı" iddia edildi.

    Açıklamada, Mutlu'nun polisin görev yapmasını engellediği ve talimatlarına uymadığı bu nedenle gözaltına alındığı ileri sürdü.

    NE OLMUŞTU?
    Arkadaşlarından alınan bilgiye göre Mutlu, fanatik Yahudilerin bu sabah düzenlediği baskın sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okurken, İsrail polisince oradan uzaklaştırılmak istenmiş ve çantası alınmıştı.

    Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmek istediği sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarılmıştı.

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