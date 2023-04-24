ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.
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- Dünya
- 24.04.2023 23:38
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- 24.04.2023 23:38
Sudan'da 72 saatlik ateşkes için anlaşma sağlandı
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.
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