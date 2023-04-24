Sudan'da 72 saatlik ateşkes için anlaşma sağlandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.



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