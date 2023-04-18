Sudan'da ateşkes kararı! Dışişleri Bakanlığı numaraları paylaştı: "Kapalı mekanlardan çıkmayın"

Sudan'da orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı.
Ordudan yapılan açıklamada ise "Arabulucular ve uluslararası toplumla bir ateşkes konusunda herhangi bir koordinasyondan haberdar değiliz. İsyancıların 24 saatlik ateşkes ilan etmesi, saatler içerisinde alacağı ezici yenilgiyi örtmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Blinken dün, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı görüşmüştü.
Açıklamada, "Bakan Blinken savaş nedeniyle etkilenenler için insani yardımın ulaştırılmasına, Sudanlı ailelerin yeniden bir araya getirilmesine ve uluslararası toplumun Hartum'daki varlığının güvence altına alınmasına izin vermek için ateşkesin sağlanmasının aciliyetini vurguladı." ifadesine yer verilmişti.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'nca, "Sudan'daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan'dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacak" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan Cumhuriyeti'nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden şiddetli çatışmaların kaygıyla takip edildiği belirtildi. Ramazan Bayramı'na yaklaşılan bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafın da sükunete davet edildiği kaydedilerek, "Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.
Sudan'daki Türk vatandaşların durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımakta. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan'dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır. Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır" denildi.
Vatandaşların bakanlık ve büyükelçilik duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz büyükelçiliğe kayıt yaptırmayanların Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi telefonlarını arayarak, bilgi ve taleplerini iletmeleri istendi.