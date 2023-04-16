Hindistan'da canlı yayında cinayet! Başlarından vurup mermi yağdırdılar

Hindistan'da canlı yayın sırasında cinayet işlendi. Adam kaçırma suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen eski siyasetçi Atiq Ahmed ve kardeşi Eşref Ahmed, Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Allahabad'da polis koruması altında elleri kelepçeli şekilde hastaneye götürüldükleri sırada yapılan canlı yayında başlarından vurularak öldürüldü. Görüntülerde, saldırganların Atiq Ahmed ve kardeşini yakın mesafeden başlarından vurmalarının ardından kurşun yağdırdıkları görüldü.
CANLI YAYINDA KUMPAS | VİDEO İZLE
Canlı yayındaki saldırıdan saniyeler önce Atiq Ahmed'e geçtiğimiz günlerde polis tarafından vurularak öldürülen oğlunun cenazesine katılıp katılmadığı sorusunun yöneltildiği ve Atiq Ahmed'in son sözlerinin "Bizi almadılar, biz de gitmedik" olduğu duyuldu.
ÜNLÜ OLMAK İÇİN İŞLEDİK
Saldırının ardından gazeteci kılığına giren 3 saldırgan polise teslim oldu. Saldırganlar ilk ifadelerinde saldırıyı ünlü olmak için işlediklerini dile getirdi. Polis, saldırıda 1 polisin ve 1 gazetecinin de yaralandığını açıkladı.