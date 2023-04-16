Hindistan'da canlı yayında cinayet! Başlarından vurup mermi yağdırdılar

Atiq Ahmed, 1989'dan itibaren ise Allahabad'da art arda beş dönem meclis üyesi olarak seçilmişti. Hakkında adam kaçırma ve cinayet dahil 100'e yakın dava açılan Atiq Ahmed, 2008'den bu yana hapiste bulunuyordu. Atiq Ahmed, 2006'da Umesh Pal'ın kaçırılması ile ilgili görülen davada mahkeme tarafından 28 Mart'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN