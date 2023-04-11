Terörün hamisi ABD'den Türkiye'ye küstah 'yaptırım' tehdidi! Washington elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e arka çıktı





ABD'Lİ YETKİLİ KEM KÜM ETTİ: BANA DEĞİL PENTAGON'A SORUN

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy'un yönelttiği sorulara ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel somut bir cevap veremedi. Patel 'Bana değili Pentagon'a sorun' demekle yetindi.







İşte ABD Sözcüsünün cevaplayamadığı o sorular:

Paksoy: ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.

Patel: Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.

Paksoy: Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?

Patel: Pentagon'a sorun.

Paksoy: ABD askeri neden oradaydı peki?

Patel: Pentagon'a sorun.