Terörün hamisi ABD'den Türkiye'ye küstah 'yaptırım' tehdidi! Washington elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e arka çıktı

Türkiye'nin terör örgütleriyle her alanda mücadelesi kesintisiz sürüyor. Bu kapsamda sözde müttefik ABD ve Batı eliyle palazlandırılan PKK'nın uzantılarına bölge dar ediliyor.
Türkiye'nin Türk hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapatmasından günler sonra dikkat çeken bir olay yaşandı.
ABD askerleri koruması altında olan PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin, dronelar tarafından hedef alındı.
FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN KONVOYU VURULDU
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen patlamada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin'in dronelar tarafından hedef alındığı ve teröristbaşına 3 ABD askerinin eşlik ettiği vurgulandı.
İHA İLE VURULDU
ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Abdi'ye 'İHA' operasyonu yapıldığını okurlarına duyururken, ABD'li yetkililer de gelişmeyi doğruladı.
ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'e yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" açıklamalarıyla saldırıyı doğruladı.
ABD'Lİ YETKİLİ KEM KÜM ETTİ: BANA DEĞİL PENTAGON'A SORUN
Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy'un yönelttiği sorulara ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel somut bir cevap veremedi. Patel 'Bana değili Pentagon'a sorun' demekle yetindi.
İşte ABD Sözcüsünün cevaplayamadığı o sorular:
Paksoy: ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.
Patel: Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.
Paksoy: Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?
Patel: Pentagon'a sorun.
Paksoy: ABD askeri neden oradaydı peki?
Patel: Pentagon'a sorun.