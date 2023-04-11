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    • Dünya
    • 12.04.2023 01:46
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    • 12.04.2023 02:03
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    Terörün hamisi ABD'den Türkiye'ye küstah 'yaptırım' tehdidi! Washington elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e arka çıktı

    Geride bıraktığımız günlerde ABD koruması altındaki terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Süleymaniye'de İHA'lar tarafından hedef alındı. Şahin'in yanında 3 ABD askeri de bulunuyordu. Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDPKK'dan kınama mesajı gelirken, ABD'li yetkililer de 'saldırıyı soruştuyoruz' açıklamasını yaptı. Bu yaşananların etkisi sürerken İngiliz medyasında "ABD, Ferhat Abdi Şahin'i hedef alan Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" haberleri dolaşıma sokuldu.Bir Pentagon yetkilisine dayandırılan açıklamada "Washington, SİHA'larının YPG/PYD terör örgütü lideri Mazlum Abdi'yi hedef alması sebebiyle Türk liderleri cezalandırmayı düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    ABD’den Türkiye’ye küstah tehdit!

    Türkiye'nin terör örgütleriyle her alanda mücadelesi kesintisiz sürüyor. Bu kapsamda sözde müttefik ABD ve Batı eliyle palazlandırılan PKK'nın uzantılarına bölge dar ediliyor.

    Türkiye'nin Türk hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapatmasından günler sonra dikkat çeken bir olay yaşandı.

    ABD askerleri koruması altında olan PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin, dronelar tarafından hedef alındı.

    FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN KONVOYU VURULDU
    Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen patlamada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin'in dronelar tarafından hedef alındığı ve teröristbaşına 3 ABD askerinin eşlik ettiği vurgulandı.

    İHA İLE VURULDU
    ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Abdi'ye 'İHA' operasyonu yapıldığını okurlarına duyururken, ABD'li yetkililer de gelişmeyi doğruladı.

    ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'e yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" açıklamalarıyla saldırıyı doğruladı.



    ABD'Lİ YETKİLİ KEM KÜM ETTİ: BANA DEĞİL PENTAGON'A SORUN
    Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy'un yönelttiği sorulara ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel somut bir cevap veremedi. Patel 'Bana değili Pentagon'a sorun' demekle yetindi.



    İşte ABD Sözcüsünün cevaplayamadığı o sorular:

    Paksoy: ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.

    Patel: Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.

    Paksoy: Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?

    Patel: Pentagon'a sorun.

    Paksoy: ABD askeri neden oradaydı peki?

    Patel: Pentagon'a sorun.



        KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAĞI HDP'DEN KINAMA MESAJI
        7'li koalisyonun ittifak ortağı, Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren HDPKK ise "Mazlum Abdi" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in hedef alındığı patlamayı kınadı.



        İNGİLİZ MEDYASINDA "ABD TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULACAK" HABERLERİ
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İngiliz medyasında "ABD, Ferhat Abdi Şahin'i hedef alan Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" haberleri dolaşıma sokuldu.

        Sky News Arabia'da yer alan haberde bir Pentagon yetkilisine dayandırılan açıklamada "Washington, SİHA'larının YPG/PYD terör örgütü lideri Mazlum Abdi'yi hedef alması sebebiyle Türk liderleri cezalandırmayı düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.



        ABD - PKK - TALABANİ ÜÇLÜSÜ
        Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı ABD General Matthew McFarlane, KYB lideri Bafel Talabani'yle 'Şahin Cilo' kod adlı PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i Suriye'nin kuzeyinde ziyaret etmiş, bu skandal buluşmanın fotoğrafları Talabani'nin Twitter hesabından paylaşılmıştı.


        TÜRKİYE'Yİ DURDURUN DİYE ABD'YE YALVARMIŞTI
        Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Washington Post'a röportaj vermiş, Batılı müttefiklerine Türkiye'nin yeni saldırılarına şiddetle karşı çıkması için yalvarmıştı.
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        Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam!
        Haberler Dünya Terörün hamisi ABD'den Türkiye'ye küstah 'yaptırım' tehdidi! Washington elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e arka çıktı
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