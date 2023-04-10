ABD’de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü 6 yaralı

Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan Louisville Metro Polisi, FBI ajanlarının olay yerinde olduğunu ifade etti. Kentucky Valisi Andy Beshear ise yaptığı açıklamada olay yerine gittiğini aktardı.

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