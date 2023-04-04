Yunan'ın sıkıntısı büyük: Başkan Erdoğan 8 puan önde! ABD ayarı da manşetlerde

Yunan gazetesi Proto Thema, Türkiye'de 14 Mayıs'taki gerçekleşecek olan seçimle ilgili analizlere yer verdi. Anket sonuçlarına göre Başkan Erdoğan'ın yüzde 8'lik bir farkla önde olduğunu ifade eden gazete, aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın ABD'ye ayar verdiğinden de bahsetti.

SON VİRAJA GİRİLDİ!

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak seçim için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor.