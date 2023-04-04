Finlandiya bayrağı NATO karargahına çekiliyor! İsveç bekleyecek

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başta Ukrayna olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelecek.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği toplantı öncesinde Finlandiya'nın İttifaka 31'inci üye olarak katılımı dolayısıyla tören düzenlenecek.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılacağı törenle Finlandiya bayrağı, NATO karargahına çekilecek.
TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ MEŞRU
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
İsveç'in NATO üyeliği konusunda İsveç hükümetine telkinde bulunup bulunmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkenin Haziran 2022'de NATO Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalayarak verdiği taahhütleri yerine getirdiğini söyledi.
Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var ve müttefikler bunu gidermeli. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile işbirliğini artırma konusunda hemfikir olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç terörle mücadelede daha güçlü bir yasa çıkardı. İstihbarat paylaşımı için mekanizmalar mevcut. Silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.
İsveç ve Türkiye terörle mücadelede daha yakın çalışırsa bu Türkiye'nin sadece kendisi tarafından değil, İsveç, Finlandiya, NATO müttefikleri ve AB tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ile mücadelesine yardımcı olur" dedi.