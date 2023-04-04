Finlandiya bayrağı NATO karargahına çekiliyor! İsveç bekleyecek

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var ve müttefikler bunu gidermeli. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile işbirliğini artırma konusunda hemfikir olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç terörle mücadelede daha güçlü bir yasa çıkardı. İstihbarat paylaşımı için mekanizmalar mevcut. Silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.

İsveç ve Türkiye terörle mücadelede daha yakın çalışırsa bu Türkiye'nin sadece kendisi tarafından değil, İsveç, Finlandiya, NATO müttefikleri ve AB tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ile mücadelesine yardımcı olur" dedi.