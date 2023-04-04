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    • Dünya
    • 04.04.2023 09:41
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    • 04.04.2023 09:48
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    Finlandiya bayrağı NATO karargahına çekiliyor! İsveç bekleyecek

    Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra için yavaşta olsa gerekli adımları atan Finlandiya, TBMM'nin onayının ardından tüm üye ülkelerin kararıyla NATO'nun 31. üyesi oluyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö düzenlediği toplantıda Türkiye'nin onay kararını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in üyeliği için, "Teröristleri bize veremeyince, vermeyince bizim de olumlu yaklaşmamız mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin tezlerini haklı çıkaran açıklamalara yer verdi. İsveç'in PKK ile mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz" dedi.

    AJANSLAR
    Finlandiya bayrağı NATO karargahına çekiliyor!

    NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başta Ukrayna olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelecek.

    Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği toplantı öncesinde Finlandiya'nın İttifaka 31'inci üye olarak katılımı dolayısıyla tören düzenlenecek.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılacağı törenle Finlandiya bayrağı, NATO karargahına çekilecek.

    TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ MEŞRU
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

    İsveç'in NATO üyeliği konusunda İsveç hükümetine telkinde bulunup bulunmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkenin Haziran 2022'de NATO Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalayarak verdiği taahhütleri yerine getirdiğini söyledi.

    Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var ve müttefikler bunu gidermeli. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile işbirliğini artırma konusunda hemfikir olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç terörle mücadelede daha güçlü bir yasa çıkardı. İstihbarat paylaşımı için mekanizmalar mevcut. Silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.

    İsveç ve Türkiye terörle mücadelede daha yakın çalışırsa bu Türkiye'nin sadece kendisi tarafından değil, İsveç, Finlandiya, NATO müttefikleri ve AB tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ile mücadelesine yardımcı olur" dedi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce, "Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Bu terör sizi de vurur" şeklinde uyarmıştı.

        İTTİFAKIN 31. ÜYESİ
        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Finlandiya'nın 31'inci üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.

        Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında varılan üçlü muhtıradaki şartlara uymasının ardından 30 Mart'ta TBMM'de Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmıştı.

        Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.
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