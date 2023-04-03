Rusya şok oldu: Hediyede bomba gizliydi! Dünya bu haberi konuşuyor: Saldırganın kimliği deşifre oldu!

Patlamadan sonra Telegram'da dolaşan bir video, kendisine bir heykel verildiğini ve bununla ilgili şakalar yaptığını gösteriyor ancak

CEPHEDE SİLAH TAŞIYORDU

BBC Rusya analisti Olga Robinson, Ukrayna'daki diğer birçok Rus askeri blog yazarı ve devlet medyasında çalışan gazetecinin aksine Tatarski'nin savaş alanında silahlandığını belirtiyor.