Rusya şok oldu: Hediyede bomba gizliydi! Dünya bu haberi konuşuyor: Saldırganın kimliği deşifre oldu!

Rusya lideri Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya saldırı emri vermesiyle, dünya Kremlin'in propaganda mekanizmasını yakından tanıdı. İşgale 'özel askeri operasyon' adını takan Moskova, elindeki tüm medya gücünü Ukraynalıların 'Naziler' tarafından yönetildiğini ikna etmek için kullandı.
Putin'in memleketi St. Petersburg'daki bir kafede, Pazar akşamüstü bir patlama meydana geldi. Kafede, Kremlin yanlısı askeri blog yazarları toplantı halindeydi. Kafeye konulan bomba, birbirlerine hediyeler takdim eden ve oldukça neşeli bir toplantı gerçekleştiren Putin'in propagandistlerini hedef aldı. Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamada ünlü Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarski'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.