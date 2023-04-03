Putin dünyanın en zengin lideri ilan edildi! 700 milyon dolarlık yatı, uçakları, sarayları...

Ukrayna savaşını başlatan Rusya'nın lideri Vladimir Putin, şimdi de serveti ile gündeme geldi. Dünyanın en etkili gazetesi Daily Mail, Rus liderin servetini inceledi.
Devlet kayıtlarına göre Putin'in yılda 107.000 bin sterlin kazandığı belirtildi. Ancak tahminlere, göre servetinin 200 milyar sterlinin üzerinde olduğu kaydedildi. Forbes'un zenginler listesinin başındaki Fransız lüks mallar patronu Bernard Arnault'u bile gölgede bıraktığı iddia edildi.
Rus liderin bankalardaki parasının yanında, aralarında 700 milyon dolarlık Şehrazat yatının da olduğu yatlar, araç koleksiyonu, uçaklar, malikhaneler ve saraylarının bulunduğu haberleştirildi.
Rus liderin servetinin bazı oligarkların üzerine kayıtlı olduğu iddiaları da ortaya atıldı.
4 katlı olan Şehrazat, 40 mürettebat ve 18 konuk ağırlayabilecek şekilde tasarlanmış. Üst güvertesinde iki helikopter pisti bulunan yatın içiyle ilgili tasarımı ve donanımı hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı.
Devlet kayıtlarına göre Putin'in yılda 107.000 bin sterlin kazandığı belirtildi. Ancak tahminlere, göre servetinin 200 milyar sterlinin üzerinde olduğu kaydedildi. Forbes'un zenginler listesinin başındaki Fransız lüks mallar patronu Bernard Arnault'u bile gölgede bıraktığı iddia edildi.
Rus liderin bankalardaki parasının yanında, aralarında 700 milyon dolarlık Şehrazat yatının da olduğu yatlar, araç koleksiyonu, uçaklar, malikhaneler ve saraylarının bulunduğu haberleştirildi.
Rus liderin servetinin bazı oligarkların üzerine kayıtlı olduğu iddiaları da ortaya atıldı.
4 katlı olan Şehrazat, 40 mürettebat ve 18 konuk ağırlayabilecek şekilde tasarlanmış. Üst güvertesinde iki helikopter pisti bulunan yatın içiyle ilgili tasarımı ve donanımı hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı.