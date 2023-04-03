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    • Dünya
    • 03.04.2023 12:12
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    • 03.04.2023 12:15
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    ABD'de ekonomik kriz boyut atladı bir devrin sonuna gelindi: Dünya devi MCDonald's iflas bayrağını çekiyor

    ABD'de meydana gelen ekonomik kriz adeta boyut atlayarak içinden çıkılamaz bir hal aldı. Geçtiğimiz hafta peş peşe batan ABD bankaları, ülkede kırmızı alarma neden oldu. Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın iflaslarını açıklamasının ardından bankalar önünde para çekme kuyrukları oluştu. Söz konusu yeni iflas iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Dünya çapındaki en ünlü fast food zincirlerinden biri olan McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı aktarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünya devi MCDonald’s iflas bayrağını çekiyor

    Küresel ekonomik krizin etkilerinin en sert görüldüğü ABD'de yeni bir krizin yankıları duyuluyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe iflaslarını açıklayan Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması, ülkeyi panik havasını bürüdü. Uzun süredir geniş çaplı bir krizin beklendiği ülkede bu kez yeni bir iflas söylentisi gündeme bomba gibi düştü.


    Dünya çapında en ünlü fast food zinciri olarak kabul edilen McDonald's'ta kriz yaşandığı ortaya çıktı. ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı aktarıldı.



    İŞTEN ÇIKARMALAR BUGÜN BAŞLIYOR
    Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.



        Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi
        verildi.



        Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.



        İŞTEN ÇIKARMALAR PLANLI
        McDonald's Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yapmış olduğu açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlı bir şekilde olduğunu kaydetmişti.



            FİYATLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
            McDonald's'da artan menü fiyatları, ülke genelinde aylardır şikayet konusuydu. Yakın zamana kadar 2 ila 4 dolar arasında satılan menü fiyatlarının 16 dolar üzeri fiyatlarla satılmaya başlanması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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            Amerika’ya ders vermek lazım
            Haberler Dünya ABD'de ekonomik kriz boyut atladı bir devrin sonuna gelindi: Dünya devi MCDonald's iflas bayrağını çekiyor
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