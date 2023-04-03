Küresel ekonomik krizin etkilerinin en sert görüldüğü ABD'de yeni bir krizin yankıları duyuluyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe iflaslarını açıklayan Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması, ülkeyi panik havasını bürüdü. Uzun süredir geniş çaplı bir krizin beklendiği ülkede bu kez yeni bir iflas söylentisi gündeme bomba gibi düştü.