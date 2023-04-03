Küresel ekonomik krizin etkilerinin en sert görüldüğü ABD'de yeni bir krizin yankıları duyuluyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe iflaslarını açıklayan Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması, ülkeyi panik havasını bürüdü. Uzun süredir geniş çaplı bir krizin beklendiği ülkede bu kez yeni bir iflas söylentisi gündeme bomba gibi düştü.
Dünya çapında en ünlü fast food zinciri olarak kabul edilen McDonald's'ta kriz yaşandığı ortaya çıktı. ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı aktarıldı.
İŞTEN ÇIKARMALAR BUGÜN BAŞLIYOR
Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.