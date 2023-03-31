NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Finlandiya resmi olarak ittifakımıza katılacak

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kanun teklifinin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"FİNLANDİYA ÇOK ŞEY KATACAK"

Stoltenberg, "30 NATO müttefikinin tamamı şimdi katılım protokolünü onayladı. Bu tarihi olay nedeniyle kendisini tebrik etmek için Başkan Sauli Niinistö ile az önce konuştum. Finlandiya önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifakımıza katılacak. Üyeliği Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak. Finlandiya son derece yetenekli kuvvetlere, gelişmiş yeteneklere ve güçlü demokratik kurumlara sahiptir. Yani Finlandiya İttifakımıza çok şey katacak" şeklinde konuştu.