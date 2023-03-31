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    • Dünya
    • 31.03.2023 12:26
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    • 31.03.2023 12:26
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Finlandiya resmi olarak ittifakımıza katılacak

    Finlandiya'nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “30 NATO müttefikinin tamamı şimdi katılım protokolünü onayladı. Finlandiya önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifakımıza katılacak.” dedi.

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    Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kanun teklifinin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

    "FİNLANDİYA ÇOK ŞEY KATACAK"
    Stoltenberg, "30 NATO müttefikinin tamamı şimdi katılım protokolünü onayladı. Bu tarihi olay nedeniyle kendisini tebrik etmek için Başkan Sauli Niinistö ile az önce konuştum. Finlandiya önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifakımıza katılacak. Üyeliği Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak. Finlandiya son derece yetenekli kuvvetlere, gelişmiş yeteneklere ve güçlü demokratik kurumlara sahiptir. Yani Finlandiya İttifakımıza çok şey katacak" şeklinde konuştu.

    İSVEÇ VURGUSU
    Stoltenberg, tüm müttefiklerin geçen yıl 'tarihi bir kararla' Finlandiya ve İsveç'i ittifaka katılmaya davet ettiğinin altını çizdi.

    Stoltenberg, "O zamandan beri NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecini gördük. Tüm müttefikler, İsveç için onay sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının herkesin çıkarına olacağı konusunda hemfikirdir. İsveç'i de en kısa zamanda NATO ailesinin tam üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

        NİİNİSTÖ: SONRAKİ ADIMLARI GÖRÜŞTÜK
        Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da sosyal medya hesabından Stoltenberg'le telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg aradı. 30 müttefikin tamamının Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasıyla birlikte atacağımız sonraki adımlar üzerine görüştük" dedi.

        "FİNLANDİYA NATO'YA KATILMAYA HAZIR"
        Niinistö ayrıca kanun teklifinin kabul edilmesinin hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada, "30 NATO üyesinin tamamı şimdi Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. Her birine bize olan güvenleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya, ittifakın güvenliğine bağlı, güçlü ve yetenekli bir müttefik olacaktır. Finlandiya artık NATO'ya katılmaya hazır. İsveç'i de en kısa zamanda aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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