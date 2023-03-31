Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısında: Polis olağandışı düzensizliğe karşı alarma geçti!





ABD ALARMA GEÇTİ

Eski bir başkanının tutuklanması olasılığı ABD'yi alarma geçirirken, New York polisinden "olağandışı düzensizliğe" karşı hazırlıklı olması istendi. Mahkeme önünde çok sayıda polis olduğu ve üst düzey güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Büyük jürinin kararını açıklaması sonrası Trump taraftarları ABD'nin birçok bölgesinde sokaklara inerek protesto düzenlediler.



Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, Trump ile ilişkisi konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin Dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını iddia etmişti. Daniels Trump ile ilişki yaşadığını iddia ederken eski başkanın avukatı bu iddiayı "şiddetli bir şekilde" reddediyor.

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