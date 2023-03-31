Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısında: Polis olağandışı düzensizliğe karşı alarma geçti!

ABD eski başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda tutuklanmayı beklediğini açıklayarak ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Takipçilerini protestoya çağıran Trump hakkındaki iddiaları reddederek savcıları "yozlaşmış ve politik" olmakla suçlamıştı.
BÜYÜK JÜRİ KARARI AÇIKLADI
Hem ABD'de hem dünyada gözler günlerdir büyük jüriden gelecek karar çevrilmişti. New York Büyük Jürisi bugün merakla beklenen kararını açıkladı ve Donald Trump'ın Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlamaların araştırılmasına ve bu yüzden bir dava açılmasına karar verdi.