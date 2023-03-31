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    • Dünya
    • 31.03.2023 08:56
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    • 31.03.2023 09:27
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    Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısında: Polis olağandışı düzensizliğe karşı alarma geçti!

    ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili mahkemenin karşısına çıkacak. Trump ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan olurken, polis "olağandışı düzensizliğe" karşı alarma geçti. Diğer yandan 76 yaşındaki eski ABD başkanı hakkındaki iddiaları yalanlayarak “tamamen masum” olduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısında

    ABD eski başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda tutuklanmayı beklediğini açıklayarak ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Takipçilerini protestoya çağıran Trump hakkındaki iddiaları reddederek savcıları "yozlaşmış ve politik" olmakla suçlamıştı.



    BÜYÜK JÜRİ KARARI AÇIKLADI
    Hem ABD'de hem dünyada gözler günlerdir büyük jüriden gelecek karar çevrilmişti. New York Büyük Jürisi bugün merakla beklenen kararını açıkladı ve Donald Trump'ın Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlamaların araştırılmasına ve bu yüzden bir dava açılmasına karar verdi.

    HAKKINDA CEZA DAVASI ALAN İLK ESKİ BAŞKAN
    Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu. Florida'da yaşayan Trump'ın New York'ta mahkemeye çıkması gerekecek. New York'taki savcılık, yapılan ödemenin kayda geçirilişinde sahtecilik yapılıp yapılmadığını araştırıyordu.

        ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir yasal sürecin başlamasına neden olabiliyor. Suç duyurusunda bulunup bulunmama kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg'a ait idi. Bragg soruşturmayla ilgili yeterli kanıt olup olmadığını araştıran büyük bir jüri kurmuştu.



        HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI
        Trump büyük jürinin kararının "seçimlere bir müdahale" olduğunu öne sürerek, "Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir. Manhattan Bölge Savcısı Joe Biden'ın kirli işini yapıyor." açıklamasında bulundu. 76 yaşındaki eski ABD başkanı hakkındaki iddiaları yalanlayarak "tamamen masum" olduğunu belirtti.



        Demokratlar zulüm iddialarına cevap verdi ve Trump'ın yasayı çiğnemesi durumunda herhangi bir Amerikalı gibi hakim karşısında çıkması gerektiğini vurguladı.



            KELEPÇE TAKILACAK MI? KEFALETLE SERBEST BIRAKILACAK MI?
            Trump'ın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılmadan önce yetkililere teslim olması, parmak izinin alınması ve sabıka fotoğrafının çekilmesi bekleniyor.



            İngiliz Telegraph gazetesi Trump'ın muhtemelen kefaletle serbest bırakılmasının beklendiğini yazarken, Guardian gazetesi eski başkana kelepçe takılıp takılmayacağının belli olmadığını belirtti. Stormy Daniels davası, yeniden aday olmak istediği bu dönemde Trump'ı zora sokabilir. Ancak ABD yasalarına göre suçlu bulunan biri bile başkan adayı olabiliyor.



            ABD ALARMA GEÇTİ
            Eski bir başkanının tutuklanması olasılığı ABD'yi alarma geçirirken, New York polisinden "olağandışı düzensizliğe" karşı hazırlıklı olması istendi. Mahkeme önünde çok sayıda polis olduğu ve üst düzey güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Büyük jürinin kararını açıklaması sonrası Trump taraftarları ABD'nin birçok bölgesinde sokaklara inerek protesto düzenlediler.

            Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, Trump ile ilişkisi konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin Dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını iddia etmişti. Daniels Trump ile ilişki yaşadığını iddia ederken eski başkanın avukatı bu iddiayı "şiddetli bir şekilde" reddediyor.

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            Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısında: Polis olağandışı düzensizliğe karşı alarma geçti!
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