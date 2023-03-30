İskoçya başbakanlık konutu Bute House’da ilk namaz!

İskoçya'da bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) başkanı seçilen Hamza Yusuf, Müslüman ilk başbakan olarak göreve geldi. Yusuf, Yüksek Mahkeme'de düzenlenen törende İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olarak İngiltere Kralı 3. Charles'a bağlılık yemini etti. Yusuf, önceki akşam başbakanlık resmi konutu Bute House'ta annesi, babası, yeğeni ve kardeşleriyle namaz kıldığı fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşıp "Ailemle iftardan sonra adet olduğu üzere namaz kıldırdığım özel bir an" ifadelerini kaydetti. İskoçya'nın bağımsızlığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu savunan Yusuf, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini söyledi.

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