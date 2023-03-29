İskoçya'da bir ilk! Müslüman Hamza Yusuf başbakan oldu... Resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

"ÖZEL BİR AN"

Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim." diye yazdı.

İSKOÇYA'NIN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ VE İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI: HAMZA YUSUF

İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Hamza Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.