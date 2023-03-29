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    • Dünya
    • 29.03.2023 10:01
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    • 29.03.2023 10:20
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    İskoçya'da bir ilk! Müslüman Hamza Yusuf başbakan oldu... Resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

    İskoç Ulusal Partisinin yeni Genel Başkanı Hamza Yusuf, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu. Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

    AJANSLAR
    İskoçya’da bir ilk!

    İskoçya'da bir ilk yaşandı. İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını dün Hamza Yusuf'un kazanmasının ardından İskoçya Parlamentosunda oylama yapıldı.

    Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf, parlamentoda yapılan oylamada 71 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.

    İSKOÇYA'NIN İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI
    Böylece Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı oldu.

    İLK GÜNÜNDE NAMAZ KILARKEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
    Başbakan seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

    "ÖZEL BİR AN"
    Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullandı.

    Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim." diye yazdı.

    İSKOÇYA'NIN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ VE İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI: HAMZA YUSUF
    İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Hamza Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.

        Şubat ayında Başbakan Nicola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğine kullanılan oyların yüzde 52'sine tekabül eden 26 bin 32 oy ile seçilen 37 yaşındaki Yusuf, rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, LGBT haklarını ise savunacağını beyan etmişti.

        Pakistan asıllı Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu belirtmiş ve "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." demişti.

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        Emlak Konut
        Haberler Dünya İskoçya'da bir ilk! Müslüman Hamza Yusuf başbakan oldu... Resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı
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