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    Fransız kalma Macron

    Emeklilik kararına karşı çıkan protestolara destek veren 300 sanatçı, Macron’a mektup yazdı: Sesimizi duy, adil olmayan bu yasayı geri çek

    Fransız kalma Macron
    Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasa kabul edildi. Bu karara karşı yüzbinler sokaklara indi. Tüm şehirlere yayılan protestolar, birbirini izledi. Paris'te göstericiler etrafı ateşe verdi. Bir destek de sanatçılardan geldi.



    Ülkedeki 300'den fazla sanatçı, Cumhurbaşkanı Macron'a ortak imzalı mektup gönderdi. Aralarında ünlü Juliette Binoche, Noémie Merlant, Camille Cottin, Laure Calamy, Alice Diop, yönetmenler Saint Omer, Michel Hazanavicius'un da olduğu sanatçılar, Macron'un geri adım atmasını istedi. Mektupta, "Siz adil olmayan, verimsiz ve en savunmasız insanları ve kadınları daha ciddi şekilde etkileyen bir emeklilik reformunu zorlama yoluyla kabul etme yolunu seçtiniz. Sanatçılar bu reforma ve yöntemine karşı" denildi.



    Ünlü sanatçılar, emeklilik reformuna hep bir ağızdan karşı çıktı.
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