Son dakika: İşte İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı! Humza Yousaf kimdir?

Böylece Hamza Yusuf, yeni İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İSKOÇ ULUSAL PARTİSİNİN YENİ LİDERİ HAMZA YUSUF

Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından başlayan liderlik yarışını dün Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazanmıştı.

SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri olmuştu.