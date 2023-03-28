İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “yargı reformu” kararı ülkeyi savaş alanına çevirdi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesi, ülkeyi gerdi. 13 haftadır yüzbinlerce İsrailli, sokaklara indi. Önceki gün de reforma karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması, sinirleri alt üst etti. Ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren olaylar bitmek bilmedi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu'dan reformdan vazgeçmesini istedi.
4 YILDA 5 SEÇİM
Planın önde gelen destekçilerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Anarşiye boyun eğmemeliyiz" diyerek yargı reformuna devam çağrısı yapması ise hükümetin dağılabileceği iddiasını gündeme getirdi. Dört yılda 5 kez seçime giden ülkede bu anlaşmazlığın koalisyonu çatlattığı kaydedildi. İsrail'in eski başbakanlarından Naftali Bennett "İsrail, Yom Kippur Savaşı'ndan beri en büyük tehlike altında" dedi. Ülkede tepkiler giderek artarken Başbakan Netanyahu, düzenlemenin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.
DÜZENLEME ERTELENDİ
Başbakan Netanyahu, koalisyon ortaklarına yargı düzenlemesini askıya alma kararını iletti. Dün akşam saatlerinde ise ulusa seslenen Netanyahu, tasarının ertelendiğini duyurdu.