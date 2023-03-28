İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “yargı reformu” kararı ülkeyi savaş alanına çevirdi





4 YILDA 5 SEÇİM

Planın önde gelen destekçilerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Anarşiye boyun eğmemeliyiz" diyerek yargı reformuna devam çağrısı yapması ise hükümetin dağılabileceği iddiasını gündeme getirdi. Dört yılda 5 kez seçime giden ülkede bu anlaşmazlığın koalisyonu çatlattığı kaydedildi. İsrail'in eski başbakanlarından Naftali Bennett "İsrail, Yom Kippur Savaşı'ndan beri en büyük tehlike altında" dedi. Ülkede tepkiler giderek artarken Başbakan Netanyahu, düzenlemenin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.