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    Fransa alev alev yandı! Tepkilerin odağındaki Emmanuel Macron geri adım attı

    Fransa’da emeklilik yaşı 64’e çıktı. Sokaklar karıştı! Ülkeyi alevler sardı. Tepkilerin odağındaki Emmanuel Macron ise geri adım attı: Görüşmeye hazırız.

    ’Eyvah’nuel Macron!

    Romantizmin başkenti Paris'i alev aldı! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasayı onayladı. Sokaklar karıştı! Önce çöpçüler iş bıraktı. Avrupa'nın göbeğinden pis kokular yükselmeye başladı! Halk meydanlara aktı. Bordeaux Belediyesi dahil 140 yeri yaktı. İçişleri Bakanı Gerlad Darmanin Fransa genelinde yaşanan şiddet olaylarında 149 polisin yaralandığını, şiddet kullanan 172 göstericinin ise gözaltına alındığını açıkladı.



    Tepkilerin odağındaki Macron ise geri adım atmak zorunda kaldı. Dün yaptığı açıklamada yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını vurguladı. Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini açıkladı.



    KRAL TAVIR
    Fransa'daki olaylar, Avrupa'nın da gündemindeydi. İngiltere Kralı 3. Charles, Fransa'ya yapacağı ziyareti protestolar nedeniyle iptal etti. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu devlet ziyareti mümkün olan en kısa sürede yeniden düzenlenecektir" denildi.

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    Haberler Dünya Fransa alev alev yandı! Tepkilerin odağındaki Emmanuel Macron geri adım attı
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