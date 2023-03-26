Fransa alev alev yandı! Tepkilerin odağındaki Emmanuel Macron geri adım attı





KRAL TAVIR

Fransa'daki olaylar, Avrupa'nın da gündemindeydi. İngiltere Kralı 3. Charles, Fransa'ya yapacağı ziyareti protestolar nedeniyle iptal etti. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu devlet ziyareti mümkün olan en kısa sürede yeniden düzenlenecektir" denildi.



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