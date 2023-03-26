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    • Dünya
    • 26.03.2023 23:16
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    • 26.03.2023 23:16
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    BAE'den İsrail'e 'yeni yasa dışı konut inşası' uyarısı: Bölgede tansiyonu yükseltir

    Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni yasa dışı konut inşası için ihale açtı. Filistin toprakları üzerindeki işgalini sürdüren İsrail'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tepki geldi. BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ihalenin kınandığı belirtilirken, yeni yasa dışı konut inşasının bölgede tansiyonu yükselteceği ifade edildi.

    BAE’den İsrail’e ’yeni yasa dışı konut inşası’ uyarısı

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale açmasının, bölgede gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.

    BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni yasa dışı konut inşası için ihale açmasını kınadı.

    BAE'nin uluslararası kararları çiğneyen ve bölgede daha fazla istikrarsızlık ve gerilim yaşanmasına sebep olabilecek tüm eylemlere karşı olduğu belirtildi.

    Açıklamada, Orta Doğu'da barış sürecine ivme kazandırılması için bölgesel ve uluslararası çalışmaların desteklenmesi ve iki devletli çözüm formülü ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını tehlikeye atan yasa dışı tüm eylemlere "dur" denilmesi gerektiği vurgulandı.

    Suudi Arabistan, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da İsrail hükümetinin, yasa dışı konut inşası için ihale açmasını kınamıştı.
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        Haberler Dünya BAE'den İsrail'e 'yeni yasa dışı konut inşası' uyarısı: Bölgede tansiyonu yükseltir
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