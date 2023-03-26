BAE'den İsrail'e 'yeni yasa dışı konut inşası' uyarısı: Bölgede tansiyonu yükseltir

BAE'nin uluslararası kararları çiğneyen ve bölgede daha fazla istikrarsızlık ve gerilim yaşanmasına sebep olabilecek tüm eylemlere karşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da barış sürecine ivme kazandırılması için bölgesel ve uluslararası çalışmaların desteklenmesi ve iki devletli çözüm formülü ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını tehlikeye atan yasa dışı tüm eylemlere "dur" denilmesi gerektiği vurgulandı.