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    • Dünya
    • 23.03.2023 10:40
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    • 23.03.2023 10:54
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    Bloomberg’ten dikkat çeken analiz! Millet İttifakı’nda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan değil İYİ Partili Bilge Yılmaz!

    Son dakika haberleri... Kriz ve kaosun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan eden 6'lı masada yeni kriz bakanlıklar üzerinden çıkacak gibi görünüyor. 6'lı masa Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan oldukça zarar veren koalisyon hükümetini akıllara getirirken küresel çetenin sözcülerinden ABD merkezli Bloomberg dikkat çeken bir analiz ele aldı. Analizde 6'lı koalisyonun seçimleri kazanması durumunda ekonominin Ali Babacan'a değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'a emanet edileceği ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Ekonominin başına Babacan değil İP’li Bilge Yılmaz!

    14 Mayıs seçimlerine 52 gün kaldı.

    Muhalefette kavgalı adaylık sürecinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi.

    İyi Parti'deki büyük Kılıçdaroğlu rahatsızlığına, HDP-CHP ilişkisi de eklendi.

    Tüm bu tartışmalar arasında devam eden süreçte bakanlık pazarlıkları da devam ediyor.

    Bu pazarlıkları ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'e konu oldu.

    14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı bir senaryo üzerine kaleme alınan yazıda ekonomi yönetiminde kimi görev yapacağı kulisine yer verildi.

    EKONOMİ BABACAN'A DEĞİL BİLGE YILMAZ'A EMANET EDİLECEK
    "Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomide DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğine işaret edildi.

    Pennsylvania Üniversitesine'ne bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'na (Wharton Business School) profesörlük yapan Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.

        Yılmaz'ın siyasete atılması ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı yapılarak ön plana çıkartılmasından sonra, Ali Babacan başta olmak üzere diğer patilerdeki ekonomi kurmayları ile sürtüşmeler yaşanabileceği yorumları yapılmıştı.

        HABERİ TWİTTER'DA PAYLAŞTI
        Yılmaz ile de yapılan görüşmeden hareketle kaleme alınan yazıda, Yılmaz'ın ekonomiye dair gelecek perspektifine de yer verildi.

        Söz konusu haber Bilge Yılmaz tarafından sosyal medyada da paylaşıldı.

        MASADA İKİ BÜYÜK PARTİ VAR
        Geçtiğimiz Eylül ayında İYİ Parti Ekonomi Başkanı Bilge Yılmaz'ın söylemleri ortalığı karıştırmıştı. Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında 6'lı masaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

            CHP ve İYİ Parti arasında pazarlık ve bakanlık bölümünün olmadığını ifade eden Bilge Yılmaz, "Bu şartlar altında işimiz kolay değil. İktidara tek başımıza gelecek gibi hazırlanıyoruz ama iktidara tek başımıza gelmeyeceğimizi biliyoruz. Burada bir ittifak olacak. İki büyük üyesi var ittifakın: CHP ve İYİ Parti. Partiler arasında yapılmış bir pazarlık ve bakanlık bölümü yok. En azından benim bildiğim yok" demişti.

            DEVA PARTİSİ'NDEN JET YANIT
            DEVA Partisi cephesinden ise bu sözlere jet yanıt gelmişti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bilge Yılmaz'ın "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." şeklindeki sözlerini alıntılayarak, "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey" ifadelerini kullanmıştı.
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            Haberler Dünya Bloomberg’ten dikkat çeken analiz! Millet İttifakı’nda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan değil İYİ Partili Bilge Yılmaz!
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