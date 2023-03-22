'Putin Ukrayna ziyaretinde dublör kullandı' iddiası

Rusya Lideri Vladimir Putin, geçen hafta gizlice Mariupol'ü ziyaret etti. Bu gezi çok ses getirdi. Ama Ukrayna istihbaratı, bölgeye gelen kişinin Putin olmadığını bildirdi. Dublörünün bu gösterileri yaptığını kaydetti. Hatta yayınlanan üç ayrı fotoğrafta, gerçeği gözler önüne sermek istedi.
Görüntülerde Putin'in çene yapısının farklı görünmesi dikkat çekti. Ancak bu iddiaya henüz Kremlin'den bir cevap gelmedi.
ZİYARET UKRAYNA İÇİN
ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, önceki gün Moskava'yı ziyaret etti. Dün de Putin ile bir araya geldi. Cinping'in Rusya-Ukrayna savaşında ara buluculuk girişiminde bulunduğu bildirildi.
Görüntülerde Putin'in çene yapısının farklı görünmesi dikkat çekti. Ancak bu iddiaya henüz Kremlin'den bir cevap gelmedi.
ZİYARET UKRAYNA İÇİN
ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, önceki gün Moskava'yı ziyaret etti. Dün de Putin ile bir araya geldi. Cinping'in Rusya-Ukrayna savaşında ara buluculuk girişiminde bulunduğu bildirildi.