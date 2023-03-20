Putin'den Ukrayna çıkarması!

Rusya Lideri Vladimir Putin, haritadan silerek işgal ettiği liman kenti Mariupol'e sürpriz bir şekilde ayak bastı. Kırım'la kara bağlantısı olan şehre, kendi kullandığı araçla gelen Rus lider, sokaklarda gövde gösterisi yaptı. Rusya lideri, önce liman kenti üzerinde helikopter ile turlayarak işgal yöneticilerinden bilgi aldı. Putin'in Mariupol sokaklarında gece yarısı araç kullandığı ve ardından bir konser salonuna gittiği görüntüler yayınlandı.
Putin otomobil kullanırken, yanında Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Kuşnulin de vardı. Kuşnulin, Putin'e şehrin nasıl yeniden inşa edileceğini anlattı. Putin'e sohbet ettiği bazı Mariupollüler'in bu habersiz ziyareti için teşekkür ettikleri hatırlatıldı.
SAVAŞ SUÇLUSU!
ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (ICC), geçen hafta, Rus lider Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Putin'e bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya'ya götürülmesi suçlaması da yapılıyor.
Putin otomobil kullanırken, yanında Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Kuşnulin de vardı. Kuşnulin, Putin'e şehrin nasıl yeniden inşa edileceğini anlattı. Putin'e sohbet ettiği bazı Mariupollüler'in bu habersiz ziyareti için teşekkür ettikleri hatırlatıldı.
SAVAŞ SUÇLUSU!
ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (ICC), geçen hafta, Rus lider Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Putin'e bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya'ya götürülmesi suçlaması da yapılıyor.