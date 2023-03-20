Kahire ile yeniden

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. 11 yıl aradan sonra Kahire'de gerçekleşen bu zirvede, diplomatik ilişkilerin en üst düzeye çıkarılacağı ifade edildi.
Başkan Erdoğan ile Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 14 Mayıs'tan sonra görüşebileceğini bildirildi. Bu ziyarete, dünya basını geniş yer verdi:
BLOOMBERG: Türkiye ve Mısır ilişkileri yeniden başlatıyor.
AL ARABIA: Erdoğan ve Sisi, görüşebilecek.
AL JAZEERA: 11 yıl sonra ilk görüşme.
DW: Bakanlar ilişkileri düzeltme sözü verdi.
ABC NEWS: İki ülke ilişkileri düzeliyor!
Başkan Erdoğan ile Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 14 Mayıs'tan sonra görüşebileceğini bildirildi. Bu ziyarete, dünya basını geniş yer verdi:
BLOOMBERG: Türkiye ve Mısır ilişkileri yeniden başlatıyor.
AL ARABIA: Erdoğan ve Sisi, görüşebilecek.
AL JAZEERA: 11 yıl sonra ilk görüşme.
DW: Bakanlar ilişkileri düzeltme sözü verdi.
ABC NEWS: İki ülke ilişkileri düzeliyor!