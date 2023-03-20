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    Kahire ile yeniden

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'de bir araya geldi. Türkiye’nin 11 yıl sonra Mısır ile normalleşme girişimi dünyada yankı buldu.

    Kahire ile yeniden
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. 11 yıl aradan sonra Kahire'de gerçekleşen bu zirvede, diplomatik ilişkilerin en üst düzeye çıkarılacağı ifade edildi.

    Başkan Erdoğan ile Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 14 Mayıs'tan sonra görüşebileceğini bildirildi. Bu ziyarete, dünya basını geniş yer verdi:

    BLOOMBERG: Türkiye ve Mısır ilişkileri yeniden başlatıyor.

    AL ARABIA: Erdoğan ve Sisi, görüşebilecek.

    AL JAZEERA: 11 yıl sonra ilk görüşme.

    DW: Bakanlar ilişkileri düzeltme sözü verdi.

    ABC NEWS: İki ülke ilişkileri düzeliyor!
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