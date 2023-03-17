Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında yakalama kararı! Rusya'dan yanıt geldi... Tuvalet kağıdı...

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE YANITLAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirdi.

Peskov, UCM'nin Putin ve Lvova-Belova hakkındaki yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, "Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir." dedi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "RUSYA'NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar hakkında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.