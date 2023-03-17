Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında yakalama kararı! Rusya'dan yanıt geldi... Tuvalet kağıdı...

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI SUÇU
UCM'den yapılan yazılı açıklamada Putin ve Lvova-Belova hakkında, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin'in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi.
Putin ve Lvova-Belova'nın Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi suretiyle savaş suçu işledikleri yönünde yeterli şüphenin bulunduğu aktarılan açıklamada, yakalama kararının UCM Başsavcılığının 22 Şubat 2023 tarihli talebi üzerine verildiği kaydedildi.
Açıklamada, yakalama kararının mağdurları korumak adına başta gizli tutulmasının düşünüldüğü ancak halihazırda suçların işlenmeye devam etmesini göz önünde bulunduran Mahkemenin yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla kararı kamuya açıkladığı belirtildi.
RUSYA'DAN PEŞ PEŞE YANITLAR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirdi.
Peskov, UCM'nin Putin ve Lvova-Belova hakkındaki yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, "Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir." dedi.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "RUSYA'NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar hakkında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.