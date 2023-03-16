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    • Dünya
    • 16.03.2023 10:53
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    • 16.03.2023 11:03
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    Terör örgütü PKK'nın kirli algısı elinde patladı! IKBY açıkladı: "Duhok'ta düşen helikopterde PKK'lı teröristler vardı!"

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'nın kirli algı operasyonu bir kez daha elinde patladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu. Dün MSB'den yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör örgütü PKK’nın kirli algısı elinde patladı!

    Terör örgütü PKK'nın kirli algı operasyonu bir kez daha elinde patladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.



    Dün MSB'den yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklanmıştı.

    Dün Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

    Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

    Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

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    Haberler Dünya Terör örgütü PKK'nın kirli algısı elinde patladı! IKBY açıkladı: "Duhok'ta düşen helikopterde PKK'lı teröristler vardı!"
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