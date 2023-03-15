ABD ve Rusya arasında sular kaynıyor!

Karadeniz'de Rusya ve ABD arasında tansiyon yükseldi. ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA, Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından izlemeye alındı. Jetler önleme yaparken iddiaya göre uçaklardan biri İHA'ya çarptı. Çarpma nedeniyle İHA'nın pervanesinde meydana gelen hasar sonrası Karadeniz'e düştü. ABD'li Hava Kuvvetleri Komutanı James Hecker "Çarpışmadan birkaç kez önce, Su-27'ler profesyonel olmayan bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt boşalttı ve önünde uçtu" dedi. NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli, NATO müttefiklerini olay ile ilgili bilgilendirdiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Biz temasa geçmedik. Araç, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek suya düştü" dedi.

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