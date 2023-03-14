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    • Dünya
    • 14.03.2023 20:06
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    • 14.03.2023 20:47
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    Karadeniz'de Rusya ile ABD arasında tehlikeli gerginlik! Rus Su-27 uçakları havalandı, MQ-9 insansız hava aracı düştü

    Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

    Karadeniz’de ABD insansız hava aracı düştü

    ABD Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, ABD'ye ait 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

    ABD ordusu tarafından 'pervasız' olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı.

    BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ
    ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.

    Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

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    Haberler Dünya Karadeniz'de Rusya ile ABD arasında tehlikeli gerginlik! Rus Su-27 uçakları havalandı, MQ-9 insansız hava aracı düştü
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