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    • Dünya
    • 14.03.2023 18:00
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    • 14.03.2023 18:15
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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ateşle oynuyor: "Tansiyon yükseliyor" provokasyonu

    2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın askeri zaferinin ardından masya oturan Ermenistan cephesi, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi başta olmak üzere anlaşma maddelerinin uygulanması noktasında ayak diretiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimin artma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü. Paşinyan, Azerbaycan’ın toprak taleplerini Ermenistan için bir kırmızı çizgi olarak niteledi.

    AJANSLAR
    Paşinyan ateşle oynuyor

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da tansiyonun yeniden yükseldiğini ve askeri bir çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

    DAĞLIK KARABAĞ'DA TIRMANIŞ
    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da basın toplantısı düzenledi.

    Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Paşinyan, "Dağlık Karabağ'daki muhtemel bir tırmanıştan bahsettim ve Rus barış güçlerinin sorumluluğundaki bölgeyle ilgili sorunlar olduğunu söyledim" şeklinde konuştu.

    KIRMIZI ÇİZGİDİR!
    Paşinyan, "Azerbaycan'ın saldırgan söylemi giderek artıyor. 2020 savaşından önce arttı, sonra da. Şimdi Ermenistan sınır boyunca ve Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanma ihtimali çok yüksek. Azerbaycan'ın toprak taleplerini öne sürerek bir barış anlaşması imzalamaya çalıştığını görüyoruz ki bu doğal olarak Ermenistan için bir kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

        YASA DIŞI SEVKİYAT
        Öte yandan, geçtiğimiz hafta Karabağ'da Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilere yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler ile Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıkmıştı. Her iki tarafta da can kayıpları olduğu açıklanmıştı.

        ZENGEZUR KORİDORU
        Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin uygulamaya konulmasıyla bölge, yeni ulaşım hatları sayesinde artık savaş ortamından çıkarak ekonomik canlanmanın yaşanacağı bir sürece girdi.

        Bildiriye göre, Karabağ sorunu nedeniyle yaklaşık 30 yıldır kapalı kalan tüm ekonomi ve ulaşım hatları açılacak. Bu süreçte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birçok kez "Zengezur koridoru" şeklinde ifade ettiği ulaşım hattı ön plana çıktı.

            Türkiye'yi Azerbaycan ve Türk dünyasıyla bağlayacak koridor bölgede dengeleri tamamen değiştirecek nitelikte. Durumun farkında olan Ermenistan, arkasına bölgedeki gücünü yitirmekten korkan İran'ın da desteğini alarak atılacak adımlar konusuda ayak diretiyor.

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