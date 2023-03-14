Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ateşle oynuyor: "Tansiyon yükseliyor" provokasyonu

KIRMIZI ÇİZGİDİR!

Paşinyan, "Azerbaycan'ın saldırgan söylemi giderek artıyor. 2020 savaşından önce arttı, sonra da. Şimdi Ermenistan sınır boyunca ve Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanma ihtimali çok yüksek. Azerbaycan'ın toprak taleplerini öne sürerek bir barış anlaşması imzalamaya çalıştığını görüyoruz ki bu doğal olarak Ermenistan için bir kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.