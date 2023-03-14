Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ateşle oynuyor: "Tansiyon yükseliyor" provokasyonu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da tansiyonun yeniden yükseldiğini ve askeri bir çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
DAĞLIK KARABAĞ'DA TIRMANIŞ
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da basın toplantısı düzenledi.
Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Paşinyan, "Dağlık Karabağ'daki muhtemel bir tırmanıştan bahsettim ve Rus barış güçlerinin sorumluluğundaki bölgeyle ilgili sorunlar olduğunu söyledim" şeklinde konuştu.
KIRMIZI ÇİZGİDİR!
Paşinyan, "Azerbaycan'ın saldırgan söylemi giderek artıyor. 2020 savaşından önce arttı, sonra da. Şimdi Ermenistan sınır boyunca ve Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanma ihtimali çok yüksek. Azerbaycan'ın toprak taleplerini öne sürerek bir barış anlaşması imzalamaya çalıştığını görüyoruz ki bu doğal olarak Ermenistan için bir kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.