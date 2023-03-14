ABD'de hızlı faiz artırımı bankaları batırıyor! Fed şahinden güvercine dönecek | Dünya Biden'ı konuşuyor: Soruyu cevaplamadı kapıyı kapatıp çıktı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Biden'ın basın açıklamasının son kısmında yaşananlar dünyada gündem oldu. Söz konusu o anlarda gazeteciler, ABD Başkanının konuşması biter bitmez soru sormaya başladı.



SORULARI CEVAPLAMADI KAPIYI KAPATIP ÇIKTI

Kamera tarafından kayıtlara geçirilen ve net bir şekilde duyulan "Dalgalanma etkisini olmayacağına net bir cevap verir misiniz? Diğer bankalarında mı batmasını bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt veremeyen Biden, çıkışa yöneldi ve kapıyı kapatıp çıktı. Söz konusu o anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. ABD vatandaşları Biden'ın açıklama yapmamasına yönelik eleştirilerde bulundu. Görüntüler ise milyonlarca kişi tarafından izlendi.