Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.03.2023 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2023 09:55
    ABONE OL

    " Artık dayanamıyorum..." Kendisiyle evlenen kadın şimdi de boşanma kararı aldı!

    Kendisiyle evlendiği iddia edilen bir kadın, sadece bir gün geçirdikten sonra boşanma davası açtı.

    takvim.com.tr
    Kendisiyle evlenen kadın şimdi de boşanıyor!

    Sosyal medya fenomeni Sofi Maure, kendisiyle evlenme kararı aldı. Bu kararıyla sosyal medyada büyük ilgi çeken fenomen şimdi de kendisinden boşanacağını duyurud! Artık dayanamadığını ifade ederek bu durumu takipçileriyle paylaştı.İşte Sofi Maure'nin bir garip kararı ve kendisi hakkında tüm merak edilenler...

    SOFI MAURE KİMDİR?

    Sosyal medyada çokça takipçisi bulunan 25 yaşındaki Sofi Muare, kendisiyle evlendiğini iddia etti. Sofi Maure, bu fikri ilk olarak şubat ayında, uzun beyaz duvağı ve altın tacıyla çekilmiş fotoğraflarıyla duyurdu. Bu paylaşımı ise büyük ilgi çekti.

    KENDİMDEN BOŞANIYORUM

    Maure "Bugün, hayatımın en sahte anlarından birinde, kendimle evlenmek için bir gelinlik aldım ve düğün pastası yaptım" ifadelerini kullandı.

        Takipçilerinin bir kısmı Sofi'yi desteklerken, bir kısmı da tüm bunları 'dikkat çekmek için' yaptığını belirtti. Bazı takipçilerinden gelen desteğe rağmen Maure, sadece bir gün sonra, 20 Şubat'ta boşanmanın yakın olduğunu ilan etti.

        Maure, "Kendimle evlendim ve artık dayanamıyorum, her ihtimale karşı boşanma meselesini düşünüyorum" diyerek takipçilerini şoke etti.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koalisyon: Türkiye’nin kayıp yılları unutulmuyor
        Haberler Dünya " Artık dayanamıyorum..." Kendisiyle evlenen kadın şimdi de boşanma kararı aldı!
            SON DAKİKA