" Artık dayanamıyorum..." Kendisiyle evlenen kadın şimdi de boşanma kararı aldı!

Takipçilerinin bir kısmı Sofi'yi desteklerken, bir kısmı da tüm bunları 'dikkat çekmek için' yaptığını belirtti. Bazı takipçilerinden gelen desteğe rağmen Maure, sadece bir gün sonra, 20 Şubat'ta boşanmanın yakın olduğunu ilan etti.