" Artık dayanamıyorum..." Kendisiyle evlenen kadın şimdi de boşanma kararı aldı!

Sosyal medya fenomeni Sofi Maure, kendisiyle evlenme kararı aldı. Bu kararıyla sosyal medyada büyük ilgi çeken fenomen şimdi de kendisinden boşanacağını duyurud! Artık dayanamadığını ifade ederek bu durumu takipçileriyle paylaştı.İşte Sofi Maure'nin bir garip kararı ve kendisi hakkında tüm merak edilenler...
SOFI MAURE KİMDİR?
Sosyal medyada çokça takipçisi bulunan 25 yaşındaki Sofi Muare, kendisiyle evlendiğini iddia etti. Sofi Maure, bu fikri ilk olarak şubat ayında, uzun beyaz duvağı ve altın tacıyla çekilmiş fotoğraflarıyla duyurdu. Bu paylaşımı ise büyük ilgi çekti.
KENDİMDEN BOŞANIYORUM
Maure "Bugün, hayatımın en sahte anlarından birinde, kendimle evlenmek için bir gelinlik aldım ve düğün pastası yaptım" ifadelerini kullandı.