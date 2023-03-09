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    • Dünya
    • 10.03.2023 01:35
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    • 10.03.2023 01:35
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    Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Son dakika haberi! Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Almanya’da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi.

    Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.

    Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.

        Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

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