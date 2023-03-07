İtalya’da askeri uçaklar havada çarpıştı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçak kazasında hava kuvvetleri mensubu 2 pilotun hayatını kaybettiğini söylemek bizi oldukça üzüyor. Hükümet adına, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, 60. filoya ve tüm hava kuvvetlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla" ifadelerini kullandı.

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