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    • Dünya
    • 07.03.2023 17:20
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    • 07.03.2023 17:21
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    İtalya'da askeri uçaklar havada çarpıştı!

    İtalya'da, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 2 askeri eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kaza sonrası açıklama yaptı.

    İtalya’da askeri uçaklar havada çarpıştı!

    İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan Hava Kuvvetlerine ait Cessna 208 tipi 2 askeri eğitim uçağı havadayken çarpıştı.

    Alev alan 2 uçaktan biri park halindeki bir aracın üzerine, diğeri ise boş araziye düştü.

    Kazada 2 uçağın pilotu da hayatını kaybetti.

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçak kazasında hava kuvvetleri mensubu 2 pilotun hayatını kaybettiğini söylemek bizi oldukça üzüyor. Hükümet adına, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, 60. filoya ve tüm hava kuvvetlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla" ifadelerini kullandı.

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