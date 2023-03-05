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    • Dünya
    • 05.03.2023 20:54
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    • 05.03.2023 21:57
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    Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan saldırısıyla 2 asker şehit oldu!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Ermeni güçlerinin provokasyonu sonucu 2 asker şehit oldu." denildi.

    Ermenistan saldırısıyla 2 asker şehit oldu!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.

    Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

    Bakanlık, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu sonucu Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseynov isimli askerlerin şehit olduğunu bildirdi.

    Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yer aldı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan saldırısıyla 2 asker şehit oldu!
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