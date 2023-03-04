Donald Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili flaş sözler: Bir günden fazla sürmez

Trump, burada yaptığı yaklaşık 1 saat 45 dakika süren konuşmasında, Joe Biden idaresinin politikalarına ve Washington'daki statükoya yüklendi. Sınır sorunları, seçim güvenilirliği ve medyayı eleştiren Trump, "Joe Biden'ı Beyaz Saray'dan çıkaracağız." dedi.

Kendi dönemindeki icraatlarını anlatan Trump, başkan olduğu sürede yeni bir savaşın başlamadığını kaydetti. Savaşları durduracağını söyleyen Trump, Rusya ve Çin'e karşı caydırıcı politikalar uyguladığını belirtti. Trump, Çin'den mal ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını ve "Çin virüsünü" dünyaya saldıkları için ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Trump, 3. dünya savaşının çıkacağını ancak bunu önleyebilecek tek liderin de kendisi olduğunu öne sürdü. Trump, "derin devleti" bitireceklerini söyleyerek kendi döneminde Rusya ve Çin'e karşı uyguladıkları politikaları övdü.