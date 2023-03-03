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    • Dünya
    • 03.03.2023 12:25
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    • 03.03.2023 12:49
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    ABD'nin konuştuğu davada düğüm çözülüyor! Eski avukat Alex Murdaugh suçlu bulundu

    ABD'nin South Carolina eyaletinde karısını ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski avukat Alex Murdaugh jüri tarafından suçlu bulundu. Şartlı tahliye olmaksızın en az 30 yıl hapsi istenen Alex Murdaugh hakkındaki cezanın kesinleşmesi bekleniyor.

    ABD’nin konuştuğu davada düğüm çözülüyor!

    ABD'nin South Carolina eyaletinde karısını ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski avukat, jüri tarafından suçlu bulundu.

    Eski avukat Alex Murdaugh hakkında Haziran 2021'de 52 yaşındaki karısı Margaret ve 22 yaşındaki oğlu Paul'ü öldürmekten dava açıldı.

    Jüri, 54 yaşındaki sanık Murdaugh'un cinayetten ve 2 silah bulundurmaktan suçlu olduğu kanaatine vardı.

    "KENDİSİNİ ACINDIRMAK İÇİN İŞLEDİ"
    Savcılar, eski avukatın cinayetleri, dikkati kariyerini mahvetmekle tehdit eden mali suçlardan başka yöne çekmek ve kendisini acındırmak için işlediğini öne sürdü.

    MURDAUGH'UN AVUKATI REDDETTİ
    Murdaugh'un avukatları karara itiraz etti ancak reddedildi.

    Yargıç Clifton Newman, suça dair önemli kanıtların olduğunu belirterek, "Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyordu. Hepimizin vardığı sonuç buydu." dedi.

    South Carolina Başsavcısı Alan Wilson, "Maggie ve Paul Murdaugh adaleti hak ediyor, kesinlikle onları sevmesi ve koruması gereken birinin elinden vahşice ölmeyi değil." diye konuştu.

    30 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Şartlı tahliye olmaksızın en az 30 yıl hapsi istenen Murdough hakkındaki cezanın yarın kesinleşmesi bekleniyor.

        CESETLER KÖPEK KULÜBESİNİN YAKININDA BULUNMUŞTU
        Tecrübeli bir kaza-tazminat avukatı olan Alex Murdaugh, ailesi tarafından kurulan ve Güney Carolina mahkemelerinin yüz yılı aşkın zamandır iyi tanıdığı bir hukuk bürosunun başındaydı.

        7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirdi.

        Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında geçen Temmuz ayında iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.

        Murdaugh karısı ve oğlunun ölümleriyle ilgisi olmadığında ısrar etti ama savcılık karısını ve oğlunu yakın mesafeden bir tüfek ve bir tabanca ile vurmak suretiyle öldürdüğünü iddia ediyor.

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