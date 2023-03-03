ABD'nin konuştuğu davada düğüm çözülüyor! Eski avukat Alex Murdaugh suçlu bulundu

7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında geçen Temmuz ayında iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.

Murdaugh karısı ve oğlunun ölümleriyle ilgisi olmadığında ısrar etti ama savcılık karısını ve oğlunu yakın mesafeden bir tüfek ve bir tabanca ile vurmak suretiyle öldürdüğünü iddia ediyor.