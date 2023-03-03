ABD'nin konuştuğu davada düğüm çözülüyor! Eski avukat Alex Murdaugh suçlu bulundu

ABD'nin South Carolina eyaletinde karısını ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski avukat, jüri tarafından suçlu bulundu.
Eski avukat Alex Murdaugh hakkında Haziran 2021'de 52 yaşındaki karısı Margaret ve 22 yaşındaki oğlu Paul'ü öldürmekten dava açıldı.
Jüri, 54 yaşındaki sanık Murdaugh'un cinayetten ve 2 silah bulundurmaktan suçlu olduğu kanaatine vardı.
"KENDİSİNİ ACINDIRMAK İÇİN İŞLEDİ"
Savcılar, eski avukatın cinayetleri, dikkati kariyerini mahvetmekle tehdit eden mali suçlardan başka yöne çekmek ve kendisini acındırmak için işlediğini öne sürdü.
MURDAUGH'UN AVUKATI REDDETTİ
Murdaugh'un avukatları karara itiraz etti ancak reddedildi.
Yargıç Clifton Newman, suça dair önemli kanıtların olduğunu belirterek, "Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyordu. Hepimizin vardığı sonuç buydu." dedi.
South Carolina Başsavcısı Alan Wilson, "Maggie ve Paul Murdaugh adaleti hak ediyor, kesinlikle onları sevmesi ve koruması gereken birinin elinden vahşice ölmeyi değil." diye konuştu.
30 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Şartlı tahliye olmaksızın en az 30 yıl hapsi istenen Murdough hakkındaki cezanın yarın kesinleşmesi bekleniyor.