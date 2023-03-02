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    Böylesi daha önce yaşanmadı! Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yüzey dalgaları dünyanın etrafını 4 kere dolaştı

    Bir dönem NASA’da görev yapan ünlü İspanyol sismolog Jordi Diaz Cusi, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli çifte deprem hakkında konuştu. Cusi, "Depremlerin oluşturduğu yüzey dalgaları dünyanın etrafını 4 kere dolaştı. Böylesi daha önce yaşanmadı" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Dünyanın depremi

    6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 45 bin 89 vatandaşımızı kaybettik. İki büyük sarsıntının ortaya çıkardığı enerji ve uğrattığı yıkım sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da gündem olmaya devam ediyor.

    Birçok uzman, "tarihte görülmemiş"? dediği sarsıntıyla ilgili daha önce NASA'da görev alan sismolog Jordi Diaz Cusi de çok önemli açıklamalarda bulundu.



    İspanya'da Bilimsel Araştırma Yüksek Kuruluna bağlı Geociencias Barcelona (Geo3Bcn) Enstitüsü'nde görevli Jordi Diaz Cusi, "Depremlerin oluşturduğu yüzey dalgaları dünyanın etrafını 4 kere dolaştı. Böylesi daha önce yaşanmadı. Çifte depremin birbiriyle bağlantılı olmaması da bizi endişelendiriyor. Biliyorum ki, her uzman bu deprele ilgili araştırma yapıyor. Çünkü çok ağır ve yıkıcı bir sarsıntı yaşandı" dedi.



    Sismolog Cusi, dünyanın birçok bölgesinde de depremlerin yaşanmasının da yeni çalışmaların önünü açacağını gösterdiğini belirtti.

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    Haberler Dünya Böylesi daha önce yaşanmadı! Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yüzey dalgaları dünyanın etrafını 4 kere dolaştı
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