Böylesi daha önce yaşanmadı! Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yüzey dalgaları dünyanın etrafını 4 kere dolaştı

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 45 bin 89 vatandaşımızı kaybettik. İki büyük sarsıntının ortaya çıkardığı enerji ve uğrattığı yıkım sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da gündem olmaya devam ediyor.



Birçok uzman, "tarihte görülmemiş"? dediği sarsıntıyla ilgili daha önce NASA'da görev alan sismolog Jordi Diaz Cusi de çok önemli açıklamalarda bulundu.