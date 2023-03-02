Almanya’da artan döner fiyatları tepkileri de beraberinde getirdi

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da popüler olan Türk yemeği döner kebabın fiyatı Almanya'da 2 euro'dan 9 euro'ya çıktı.Sosyal medyada bu durumdan rahatsız olan insanlar, tepki yağdırdı.
Eleştirilerin ardından Almanya hükümetinin resmi Instagram hesabından "Döner kebap neden bu kadar pahalı oldu? Birçoğunuz bize doğrudan mesaj göndererek döner fiyatlarının daha ucuz olmasını istediniz. Sizin için fiyatların neden arttığını ve artan fiyatlar karşısında neler yapılabileceğini özetledik" açıklaması paylaştı.
Döner fiyatlarının, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan maliyetler nedeniyle yükseldiği vurgulandı.
Ayrıca "Federal hükümet, küçük girişimcilere yakıt fiyatı indirimi konusunda yardımcı oluyor. Dönerciler gibi. Bunun sonucunda döner ucuzlayacak mı? Bu henüz kesin olarak söyleyemeyiz" diyerek fiyatların ucuzlamayacağı sinyalini verdi.
Eleştirilerin ardından Almanya hükümetinin resmi Instagram hesabından "Döner kebap neden bu kadar pahalı oldu? Birçoğunuz bize doğrudan mesaj göndererek döner fiyatlarının daha ucuz olmasını istediniz. Sizin için fiyatların neden arttığını ve artan fiyatlar karşısında neler yapılabileceğini özetledik" açıklaması paylaştı.
Döner fiyatlarının, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan maliyetler nedeniyle yükseldiği vurgulandı.
Ayrıca "Federal hükümet, küçük girişimcilere yakıt fiyatı indirimi konusunda yardımcı oluyor. Dönerciler gibi. Bunun sonucunda döner ucuzlayacak mı? Bu henüz kesin olarak söyleyemeyiz" diyerek fiyatların ucuzlamayacağı sinyalini verdi.