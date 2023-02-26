Son dakika: Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'ye gelecek!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Türkiye'ye farklı ülkelerden ziyaretler sürüyor.

10 YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELECEK

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin de 10 yıl sonra Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

"MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI SAMEH SHOUKRY, ÜLKEMİZİ ZİYARET EDECEK"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir"

Shoukry'nin, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.