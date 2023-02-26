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    • Dünya
    • 26.02.2023 23:19
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    • 26.02.2023 23:19
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    Son dakika: Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'ye gelecek!

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin 10 yıl sonra Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sebebiyle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

    10 yıl sonra bir ilk! Türkiye’ye gelecek!

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Türkiye'ye farklı ülkelerden ziyaretler sürüyor.

    10 YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELECEK

    Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin de 10 yıl sonra Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

    "MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI SAMEH SHOUKRY, ÜLKEMİZİ ZİYARET EDECEK"

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir"

    Shoukry'nin, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'ye gelecek!
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