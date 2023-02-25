Robotlar kovuldu

Google'ın çatı şirketi Alphabet, masa toplama, kapı açma, çöp toplama ve geri dönüşüm yapabilen 100'den fazla robotu, şirketin bütçe kesintileri kapsamında işten çıkardı. Alphabet Sözcüsü Denise Gamboa, robotları geliştiren Everyday Roborts'un artık Alphabet'e bağlı bir proje olmayacağını söyledi. Gamboa, şirket kapsamında geliştirilen bazı teknolojilerin ve ekibin Google Research adı altında robotik çalışmalarına ekleneceğini belirtti.
ÇOK YAŞAYIN
TILBURG ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi'ndeki istatistikçiler, son 30 yılda Hollanda'da ölen 75.000 kişinin verilerini inceledi. Bir insanın yaşayabileceği maksimum yaşı keşfetti. Kadınlar için 115,7 yıl, erkekler için ise 114.1 yıl olduğunu tespit etti.
ÇOK YAŞAYIN
TILBURG ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi'ndeki istatistikçiler, son 30 yılda Hollanda'da ölen 75.000 kişinin verilerini inceledi. Bir insanın yaşayabileceği maksimum yaşı keşfetti. Kadınlar için 115,7 yıl, erkekler için ise 114.1 yıl olduğunu tespit etti.