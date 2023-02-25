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    Orbán'dan İsveç, Finlandiya ve NATO sözleri: Türkiye'nin endişelerine kulak verilmeli

    Macaristan Başbakanı Orbán, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu. Orban, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili endişelerine de kulak verilmeli. Türkiye bizim müttefikimiz; dolayısıyla seslerini duymamız gerek" dedi.

    Endişeler duyulmalı
    Macaristan Başbakanı Orbán, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

    İki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yakan Orban, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili endişelerine de kulak verilmeli. Türkiye bizim müttefikimiz; dolayısıyla seslerini duymamız gerek. Türkiye'ye dikkat etmeliyiz çünkü sonunda süreç duracak. Eğer Türkiye'nin sorununa bir çözüm olmazsa, o zaman genişleme başarısız olabilir" dedi. Açıklamalara göre Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu 6 Mart'ta oylaması bekleniyor.
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