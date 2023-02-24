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    • Dünya
    • 25.02.2023 06:48
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    • 25.02.2023 06:48
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    Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Macron'dan Türkçe destek açıklaması: "Dayanışmaya devam"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi. Macron, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Macron’dan Türkçe destek mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

    Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi. Macron, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti.

        Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim." ifadesini kullandı.

        Başkan Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

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