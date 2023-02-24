Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Macron'dan Türkçe destek açıklaması: "Dayanışmaya devam"

Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.