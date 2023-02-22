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    • Dünya
    • 22.02.2023 22:32
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    • 22.02.2023 22:32
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    İsrail işgal altındaki Nablus'ta 10 Filistinliyi öldürdü 102 kişiyi yaraladı! Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yakıldı

    İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktığı bildirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği saldırıyı kınadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsrail güçleri 10 Filistinliyi öldürdü!

    İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

    İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi.

    Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

    Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında biri çocuk 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı.

    Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.

    Bakanlık, yılbaşından bugüne İsrail askerlerinin veya Yahudi yerleşimcilerin ateş açması sonucu aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 61 Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nablus'taki Filistinlilerin İsrail ordusunun zırhlı araçlarına taş ve boya attığı görüldü.

    İKİ GAZETECİ YARALANDI
    Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

    Bölgede İsrail güçlerinin baskını sırasında olaylar çıktı.

        İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri sabah saatlerinde Nablus'un Eski Şehir bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen aranan üç şüphelinin kaldığı evi kuşattı.

        Ordu birliklerinin silahlı çatışma sonucunda üç şüpheliyi etkisiz hale getirdiği vurgulandı. Öte yandan ordu birliklerinin bölgede silahlı kişilere ve molotof kokteyli atmaya çalışan kişilere ateş açtığı öne sürüldü.

        Şüphelilerin İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ve Nablus'taki silahlı direniş örgütü Aslanların İni grubuna mensup olduğu iddia edildi.

        İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Nablus Komutanı Muhammed Cuneydi lakaplı Muhammed Abdulfettah Abdulgani'nin İsrail askerlerince öldürüldüğünü duyurdu.

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        Aslanların İni grubuna mensup olduğu belirtilen ve öldürülen Hüssam Bessam İslim'e (24) ait olduğu ifade edilen ses kayıtları sosyal medyada paylaşıldı. İslim'in, "Sıkıntıdayız ancak teslim olmayacağız. Silahlarımızı vermeyiz. Şehit olarak öleceğim. Bizden sonra silahlarınızı bırakmayın." sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

        İsrail basınında, güvenlik birimlerinin herhangi bir misilleme saldırısına karşı teyakkuza geçtiği aktarıldı.

        İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktığı bildirildi.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim iline bağlı El-Velece köyüne orduya ait iş makineleriyle baskın düzenledi.

        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği saldırıyı kınadı.

        Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da hukuk dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Nablus kentinde 10 masumu öldürerek insanlık suçu işleyen İsrail'i kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE AİT 4 EVİ YIKTI
        İsrail askerleri, "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 3 evi yıktı. Velece köyünde yıkılan evlerden birinin sahibi olan Filistinli kadın Gadir el-Atraş, yaptığı açıklamada, evinin inşasını geçen yıl zor yaşam koşulları altında bitirdiğini söyledi.

        Atraş, eve taşındıktan hemen sonra İsrail makamlarının kendisine evin yıkım tebligatını ilettiğini ve İsrail mahkemelerine itirazda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti.

            Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de ordunun desteklediği İsrail buldozerlerinin, Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha'nın batısındaki Ed-Duyuk et-Tahta köyündeki Astih bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

            Haberde, Kudüs sakinlerinden Filistinli Muhammed Avni Sıyam'a ait 170 metrekarelik iki katlı evin "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

            İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.



            İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Filistinlilerin naaşları Nablus'taki Refidiye Hastanesi'nden Şehitler Meydanı'na konvoyla getirilerek, buradan ailelerinin bulunduğu yerlere götürüldü.

            Nablus'un farklı bölgelerinde ailelerinin refakatiyle defnedilen cenazelere eşlik eden onlarca Filistinli, İsrail'in ihlallerine karşı sloganlar atarak Filistin bayrakları taşıdı.

            Bu arada Batı Şeria'daki ulusal ve İslami hareketler, öldürülen Filistinliler için yas tutmak amacıyla perşembe günü kapsamlı bir grev ilan ettiklerini duyurdu.

            Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürüldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

            Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını" kınamıştı.

            Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

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            Haberler Dünya İsrail işgal altındaki Nablus'ta 10 Filistinliyi öldürdü 102 kişiyi yaraladı! Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yakıldı
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