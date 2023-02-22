Gazetecilere gizlilik yemini! ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev ziyaretinin perde arkası gün yüzüne çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün doğrudan Polonya'ya gitmesi beklenirken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret yaptı. Üstelik Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının birinci yılına 4 gün kala bu ziyaretin yapılması çok manidar karşılandı. Kendisine yolculukta "Canavar" denilen zırhlı aracı ve koruma ordusu eşlik eden Biden'ı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski karşıladı. "Ne kadar sürerse sürsün savaşmaya değer" açıklaması yaptı. Peki, bu ziyareti gizli tutmak için nasıl bir yol izlendi? Biden'ın son ana kadar gizli tutulan Kiev ziyaretinin perde arkasını, geziyi takip eden muhabirler açıkladı.
TEMASIMIZ OLMADI
Wall Street Journal Beyaz Saray Muhabiri Sabrina Siddiqu, 'gizlilik yemini' ettiklerini anlattı. Gece hava karanlıkta yapılan yolculuk nedeniyle etrafta çok az şey gördüklerini ifade eden Siddiqui, Biden ile birlikte hareket eden Beyaz Saray ekibiyle bir temaslarının olmadığını, karanlıkta tren yolculuğu yaptıklarını belirtti.
ŞİŞEDEN CİN ÇIKMASINA İZİN VERDİLER
Kiev'deki görüşmelerin ardından gözler Rusya Devlet Başkanı Putin'e çevrildi. Kremlin'de açıklamalarda bulunan Rus lider, Ukrayna'yı savaş başlatmakla suçladı: Ülkemizin varlığı tehlikede. Ülkemizi savaş alanında yenmek imkansız. Batı şişeden cinin çıkmasına izin verdi. Batı için trilyonlarca dolar tehlikede. Batı toplumumuzu bölmeye çalıştı. Ukrayna Batı için eğitim sahasıdır.