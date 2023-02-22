Gazetecilere gizlilik yemini! ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev ziyaretinin perde arkası gün yüzüne çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün doğrudan Polonya'ya gitmesi beklenirken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret yaptı. Üstelik Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının birinci yılına 4 gün kala bu ziyaretin yapılması çok manidar karşılandı. Kendisine yolculukta "Canavar" denilen zırhlı aracı ve koruma ordusu eşlik eden Biden'ı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski karşıladı. "Ne kadar sürerse sürsün savaşmaya değer" açıklaması yaptı. Peki, bu ziyareti gizli tutmak için nasıl bir yol izlendi? Biden'ın son ana kadar gizli tutulan Kiev ziyaretinin perde arkasını, geziyi takip eden muhabirler açıkladı.