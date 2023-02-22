BM Genel Sekreteri Guterres: "Karadeniz Tahıl Girişimi küresel gıda güvenliğini ilerletti"

BM'nin yardım sağlamak için birçok farklı girişimi bulunduğunu ve geçen hafta Ukrayna için 5,6 milyar dolarlık bir yardım çağrısı başlattığını anımsatan Guterres, üye ülkelerden "tam destek" istedi.

Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ve Rusya'nın küresel gıda güvenliğini ilerletme olasılığını ortaya koydu. Bazı zorluklara rağmen, Ukrayna'dan yapılan tahıl ve diğer gıda sevkiyatı değişim yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazara ihracatını kolaylaştırmak adına BM ile Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için de engelleri kaldırmaya çalıştıklarını aktaran Guterres, bu girişimlerin küresel gıda güvensizliğiyle mücadele için önemli olduğunun altını çizerek, "Milyonlarca insana yarar sağlayan bu tarz girişimleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.