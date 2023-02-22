BM Genel Sekreteri Guterres: "Karadeniz Tahıl Girişimi küresel gıda güvenliğini ilerletti"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılına yaklaşırken düzenlenen BM Genel Kurulu Özel Acil Ukrayna Oturumu'nda konuştu.
Uluslararası hukuk ve BM Şartı'nı ihlal eden saldırının Ukrayna ötesinde de etkileri olduğuna işaret eden Guterres, "İlk günden de söylediğim gibi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı çok taraflı sistemimizin temel taşlarını ve değerlerini sınıyor." diye konuştu.
BM Şartı'na göre tüm üyelerin bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınması gerektiğini anımsatan Guterres, BM'nin tutumunun çok net olduğunu, tanınmış sınırları içerisinde Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını ifade etti.
KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ
Guterres, Ukrayna halkının yaklaşık yüzde 40'ının insani yardıma muhtaç olduğunu ve temel altyapıların hedef alındığını kaydetti.
BM'nin yardım sağlamak için birçok farklı girişimi bulunduğunu ve geçen hafta Ukrayna için 5,6 milyar dolarlık bir yardım çağrısı başlattığını anımsatan Guterres, üye ülkelerden "tam destek" istedi.
Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ve Rusya'nın küresel gıda güvenliğini ilerletme olasılığını ortaya koydu. Bazı zorluklara rağmen, Ukrayna'dan yapılan tahıl ve diğer gıda sevkiyatı değişim yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazara ihracatını kolaylaştırmak adına BM ile Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için de engelleri kaldırmaya çalıştıklarını aktaran Guterres, bu girişimlerin küresel gıda güvensizliğiyle mücadele için önemli olduğunun altını çizerek, "Milyonlarca insana yarar sağlayan bu tarz girişimleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.