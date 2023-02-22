Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.02.2023 21:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2023 21:07
    ABONE OL

    80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden uçağın merdivenlerine düştü!

    80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'dan döneceği uçağa binerken dengesini kaybetti ve uçağın merdivenlerine düştü. Sağlık problemleri nedeniyle başkanlığı konusunda özellikle ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine maruz kalan Biden'ın merdivenlere kapaklanması sosyal medyada alay konusu oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Biden yine düştü!

    80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'dan döneceği uçağa binerken dengesini kaybetti ve uçağın merdivenlerine düştü.

    MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ | VİDEO İZLE

    SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU


    Sağlık problemleri nedeniyle başkanlığı konusunda özellikle ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine maruz kalan Biden'ın merdivenlere kapaklanması sosyal medyada alay konusu oldu.

        Biden geçtiğimiz aylarda evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada da dengesini kaybederek düşmüştü.

        ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." dedi.

        Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen Biden, toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar "harika bir iş çıkardığını" söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

        B9 birliğinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu, ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı." ifadelerini kullandı.

        Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, "Sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini aktaran Biden, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." ifadesini kullandı.

        Toplantı öncesinde fotoğraf çekimi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Biden'a, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasının sorulması üzerine ise "Şu an zamanım yok. Büyük hata." yanıtını verdi.

        "TARİHİN TEKERRÜR ETMEMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"
        Jens Stoltenberg de Biden'ın Kiev'i ziyaretinin, Ukrayna'ya sarsılmaz destek ve Avrupa'nın güvenliği konusunda açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlanmadığının altını çizen Stoltenberg, "Aksine daha fazla savaşa hazırlanıyor. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeli ve artırmalıyız. Ukrayna'ya galip gelmeleri için ihtiyaç duyduklarını vermeliyiz." diye konuştu.

        Stoltenberg, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

        ABD BAŞKANI JOE BIDEN UKRAYNA'YI ZİYARET ETMİŞTİ
        ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

            Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

            BIDEN UKRAYNA'DA | VİDEO İZLE


            KİEV'DE SİRENLER ÇALDI
            Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi.

            Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

            ZELENSKIY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
            Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden'ın ziyaretine ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz bütün Ukraynalılar için çok önemli destek göstergesidir." ifadelerini kullandı.

                Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

                Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

                Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya'ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.

                MİLYARLARCA DOLAR DESTEK
                ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini açıklarken, Ukrayna hükümetine, vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca dolar dolaylı bütçe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

                Biden, Polonya ziyareti öncesinde geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

                Geçen yıl, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlangıcında, dünyanın Kiev'in düşüşü için hazırlandığını belirten Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta. Amerikalılar yanınızda. Dünya sizinle birlikte." ifadesini kullandı.

                Joe Biden, bu savaşın yüzyılın dörtte üçünde Avrupa'daki en büyük kara savaşı olduğunu vurgulayarak, "Kendi beklentiniz dışında her türlü beklentiye karşı başarılı oluyorsunuz. Galip gelmeye devam edeceğinize olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

                Atlantik'ten Pasifik'e, NATO'dan Atlantik'e, Japonya'dan Pasifik'e tüm dünyadan uluslardan oluşan bir koalisyon kurduklarını dile getiren Biden, Ukrayna'ya ekonomik, askeri ve insani destek verdiklerini kaydetti.

                    "KALAN YARIM MİLYAR DOLARI BUGÜN VE YARIN SİZLERLE BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIZ"
                    Biden, Ukrayna'yı savunmak için söz konusu 50'den fazla ülkeyle yaklaşık 700 tank, binlerce zırhlı araç, 1000 topçu sistemi, 2 milyondan fazla topçu mühimmatı, 50'den fazla gelişmiş fırlatma roket sistemi ve hava savunma sistemleri taahhüt ettiklerini hatırlatarak, "Kalan yarım milyar doları (askeri yardım paketi) bugün ve yarın sizlerle birlikte açıklayacağız." dedi.

                    Askeri yardım paketinin, HIMARS ve obüsler için topçu mühimmatı, Javelin tanksavar füze sistemi ve hava gözetleme radarı içerdiğini kaydeden Biden, bunların Ukrayna halkını hava bombardımanlarından koruyacağını ifade etti.

                    Biden, "Bu haftanın ilerleyen saatlerinde, yaptırımlardan kaçmaya ve Rusya'nın savaş makinesini doldurmaya çalışan seçkinlere ve şirketlere karşı ek yaptırımlar açıklayacağız. Kongredeki iki partinin desteği sayesinde bu hafta (Ukrayna hükümetine) vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca (dolar) dolaylı bütçe desteği vereceğiz." diye konuştu.

                    Ukrayna'nın katlanmak zorunda kaldığı maliyetin olağanüstü yüksek olduğunu belirten Biden, Rusya'nın, Ukrayna'yı haritadan çıkarmayı amaçladığını, Putin'in "fetih savaşının başarısız" olduğunu vurguladı.

                    ABD Başkanı Biden, Rusya vatandaşlarının dahi ülkesini terk ettiğini anımsatarak, Rusya ekonomisinin artık "durgun, izole ve mücadele içinde olduğunu" dile getirdi.

                    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "özgürlüğün paha biçilemez olduğunu" hatırlattığını ifade eden Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) bunun için savaşmaya değer." görüşünü paylaştı.

                    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile çok verimli ve önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, bunun sonuçlarının savaş alanını etkileyeceğini kaydetti. Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

                    Ukrayna'yı zor bir dönem beklediğini belirten Zelenskiy, ancak ülkesinin ABD ve diğer müttefik ülkelerin desteğiyle "tarihi başarıyı" elde edeceğini dile getirdi.

                    Başkan Zelenskiy, "Bugünkü (Biden ile) görüşmeler çok verimli, çok önemli ve çok belirleyiciydi, sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir." dedi.

                    Biden'ın Ukrayna ziyaretinin Ukrayna-ABD arasındaki ilişkilerin tarihinde çok önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Çünkü bu dönem, devletimizin kendi özgürlüğü, tüm Avrupalıların özgürlüğü ve özgür dünyanın tüm insanları için mücadele ettiği en zor dönemdir." ifadesini kullandı.

                        Volodimir Zelenskiy, Biden ile görüşmesinde, uzun menzilli silahlar ve Ukrayna'ya tedarik edilebilecek diğer silahlar konularını da müzakere ettiklerini aktardı.

                        ABD'nin Ukrayna'ya M1 Abrams tankları sağlama kararının tank koalisyonunun temelini attığını kaydeden Zelenskiy, "Hava savunması konusundaki ilerleme, tarihsel olarak önemlidir ve bu Patriotlar şehirlerimizin koruması için önemli. Bu, gerçekten temel bir destek." diye konuştu.

                        ZİYARETİN ŞİFRELERİ
                        Biden'in Kiev'e yaptığı ziyaretin perde arkası da ortaya çıktı. ABD basınında yer alan iddialara göre, Biden ve eşi Cumartesi gecesi bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra gizlice Washington'dan ayrıldı.

                        Biden'ın iki günlük bir ziyaret için Varşova'ya gelmesi bekleniyordu. Beyaz Saray'ın defalarca kez yalanlamasına rağmen Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gizlice geldi. Biden'ın ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in planlanan konuşmasından bir gün önce gerçekleştirmesine dikkat çekildi.

                        ABD BAŞKANLARININ BENZER ZİYARETLERİ
                        Biden'ın Kiev ziyareti, Başkan George W. Bush ve Barack Obama'nın bu ülkelerdeki savaşların en yoğun olduğu dönemde Irak ve Afganistan'a yaptıkları ziyaretleri hatırlattı.



                            2003'te Bush, Irak'taki askerlere o kadar gizli bir Şükran Günü ziyareti yaptı. Gizli Servis ekibinin üyeleri bile onun hala Teksas, Crawford'daki çiftliğinde olduğunu düşünmüştü.

                            2010 yılında ise Obama, tespit edilmekten kaçınmak için Camp David'den ayrılarak Afganistan'ın Kabil kentine benzer bir gezi yaptı.
                            Biden'ın diğer iki ABD başkanından farkı ise Amerikan birliklerinin gezide kendisini korumamasıydı. Zira geçen yıl, Kiev'e seyahat eden Amerikalı yetkililer, füzelerin tehlikeleri nedeniyle doğrudan oraya uçmamayı seçmişlerdi.

                            Biden'ın ziyareti geçtiğimi aylarda Zelenskiy'nin yaptığı ziyaretin ardından geldi. Zelenskiy ziyareti sırasında Biden'ı Ukrayna'ya davet etmişti. Ukrayna gezisi gibi, Zelenskiy'nin gezisi de son ana kadar gizli tutulmuştu.



                            Zelenskiy'nin konuşmasından iki gün sonra Kongre, çoğu ülkenin Rusya'ya karşı savaşmasına izin vermeyi amaçlayan askeri teçhizat olmak üzere Ukrayna'ya yaklaşık 50 milyar dolarlık ek acil durum yardımını onayladı. Bu, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna için onaylanan ABD yardımının toplam miktarını 100 milyar doları aştı.

                                BEYAZ SARAY: BİDEN, POLONYA'DA "ÖNEMLİ BİR KONUŞMA" YAPACAK
                                Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Polonya'ya ziyareti sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı kapsamında "önemli bir konuşma" yapacağını bildirmişti.

                                Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yapacağı ziyaretle ilgili gazetecileri bilgilendirmişti.

                                Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Biden'ın Varşova'da "önemli bir konuşma" yapacağını belirterek, Başkan'ın bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılından önce yapmak istediğini kaydetmişti.

                                Koordinatör Kirby, Biden'ın konuşmasını 21 Şubat akşamı yapacağını söyledi.

                                Biden'ın yine salı günü, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geleceğini belirten Kirby, liderlerin, ikili işbirliğinin yanı sıra NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için yürütülen çabaları ele alacağını ifade etti.

                                Ukrayna'daki savaş bağlamında Polonya'nın lojistik rolüne işaret eden Kirby, Biden'ın hem bu hususta hem de Ukrayna'dan gelen mülteciler konusundaki destekleri için Duda'ya teşekkür edeceğini bildirdi.

                                Kirby, Biden için Polonya ziyaretinin "önemli bir anda yapacağı önemli bir gezi" olduğunu vurguladı.

                                GEZİ PLANINDA UKRAYNA ZİYARETİ VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME YOKTU
                                Koordinatör Kirby, Biden'ın, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi müttefik ülkelerin liderleriyle telefonda görüşeceğini, ayrıca Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini aktarmıştı.

                                Biden'ın Varşova dışında herhangi bir ziyaret planı olmadığını belirten Kirby, gezi planında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmenin de bulunmadığını kaydetmişti.

                                "RUSLAR HAVALAR ISININCA SALDIRILARINI ARTIRABİLİR"
                                Kirby, hava koşulları nedeniyle çatışmaların ülke genelinde yaygın olmadığına ancak Rusya'nın havalar düzeldiğinde saldırılarını genişletebileceğine işaret etti.

                                Halihazırda Bahmut'a odaklanan Rusya'nın kuzeydoğudan güneybatıya saldırı operasyonlarını artırabileceğini söyleyen Kirby, havalar ısınana kadar geçecek zamanı Ukrayna'ya destek olmak için iyi değerlendirmeye çalışacaklarını vurguladı.

                                Kirby, Rusya'nın Bahmut'ta son günlerde kazanımlar elde ettiğini belirterek, Ruslar bu bölgeyi ele geçirse de bunun savaşın gidişatı açısından stratejik bir değeri olmayacağı görüşünü yineledi.

                                Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı vesilesiyle ABD ve müttefiklerin, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyordu.

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan’ın ziyaretini anlattı
                                Haberler Dünya 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden uçağın merdivenlerine düştü!
                                    SON DAKİKA