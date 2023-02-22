80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden uçağın merdivenlerine düştü!

"KALAN YARIM MİLYAR DOLARI BUGÜN VE YARIN SİZLERLE BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIZ"
Biden, Ukrayna'yı savunmak için söz konusu 50'den fazla ülkeyle yaklaşık 700 tank, binlerce zırhlı araç, 1000 topçu sistemi, 2 milyondan fazla topçu mühimmatı, 50'den fazla gelişmiş fırlatma roket sistemi ve hava savunma sistemleri taahhüt ettiklerini hatırlatarak, "Kalan yarım milyar doları (askeri yardım paketi) bugün ve yarın sizlerle birlikte açıklayacağız." dedi.
Askeri yardım paketinin, HIMARS ve obüsler için topçu mühimmatı, Javelin tanksavar füze sistemi ve hava gözetleme radarı içerdiğini kaydeden Biden, bunların Ukrayna halkını hava bombardımanlarından koruyacağını ifade etti.
Biden, "Bu haftanın ilerleyen saatlerinde, yaptırımlardan kaçmaya ve Rusya'nın savaş makinesini doldurmaya çalışan seçkinlere ve şirketlere karşı ek yaptırımlar açıklayacağız. Kongredeki iki partinin desteği sayesinde bu hafta (Ukrayna hükümetine) vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca (dolar) dolaylı bütçe desteği vereceğiz." diye konuştu.
Ukrayna'nın katlanmak zorunda kaldığı maliyetin olağanüstü yüksek olduğunu belirten Biden, Rusya'nın, Ukrayna'yı haritadan çıkarmayı amaçladığını, Putin'in "fetih savaşının başarısız" olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Biden, Rusya vatandaşlarının dahi ülkesini terk ettiğini anımsatarak, Rusya ekonomisinin artık "durgun, izole ve mücadele içinde olduğunu" dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "özgürlüğün paha biçilemez olduğunu" hatırlattığını ifade eden Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) bunun için savaşmaya değer." görüşünü paylaştı.