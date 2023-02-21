ABD'den savaşın ateşini körükleyecek Putin açıklaması: Stratejik bir fiyasko! Gözler Biden'ın Polonya ziyaretinde yapacağı açıklamada

SAVAŞI BATI BAŞLATTI

Savaşı batının başlattığına dikkat çeken Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN GEZEGEN ABD ÜSLERİYLE DOLU

Putin sözlerine şöyle devam etti:

Dünyada ABD'nin olduğu kadar kimsenin askeri üssü yoktur. Bütün gezegen neredeyse onlarla dolu.

Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna'yı 'büyük savaşa' hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.

Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.