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    • Dünya
    • 21.02.2023 15:57
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    • 21.02.2023 16:05
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    ABD'den savaşın ateşini körükleyecek Putin açıklaması: Stratejik bir fiyasko! Gözler Biden'ın Polonya ziyaretinde yapacağı açıklamada

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından sular durulmuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi. Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den ateşi körükleyecek bir açıklama geldi. Blinken, Ukrayna-Rusya savaşında da iki ülke arasındaki ortaklığın sürdüğünü belirterek, "Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu savaşın, stratejik bir fiyasko olduğu açık." ifadesini kullandı. Tüm bu yaşananların ardından Polonya'yı ziyaret edecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşananlar ile ilgili ne söyleyeceği merak ediliyor.

    ABD’den savaş çıkaracak Putin açıklaması: Fiyasko!

    Ukrayna Rusya savaşının başladığı günde Polonya'yı ziyaret edeceği açıklanan ABD Başkanı Joe Biden dün dünyaya büyük bir sürpriz yaptı. Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenskiy'le bir araya geldi.

    Savaşla ilgili konuşan Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya değer" dedi. Biden, Ukrayna'ya milyarlarca dolar bütçe desteği verileceğini duyurdu.

    Biden'ın bu ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

    SAVAŞI BATI BAŞLATTI
    Savaşı batının başlattığına dikkat çeken Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

    BÜTÜN GEZEGEN ABD ÜSLERİYLE DOLU

    Putin sözlerine şöyle devam etti:
    Dünyada ABD'nin olduğu kadar kimsenin askeri üssü yoktur. Bütün gezegen neredeyse onlarla dolu.

    Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna'yı 'büyük savaşa' hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.

    Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.

        Batı ülkeleri Ukrayna'nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.

        Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.

        (Ukrayna'da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.

        Rusya, Donbass'ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass'ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.

        YENİ STAR ASKIYA ALINACAK
        Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

        Putin şunları söyledi;

        "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım."

        ABD'DEN SAVAŞIN ATEŞİNİ KÖRÜKLEYECEK AÇIKLAMA: FİYASKO
        Putin'in açıklamaları dünya basınında gündem olurken ABD'den ateşi körükleyecek bir açıklama daha geldi.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ve Atina'nın stratejik ortaklar olduğunun altını çizerek, Yunanistan ve ABD'nin güvenlik ve savunma alanlarında da birlikte çalıştığını vurguladı.

            Blinken, Ukrayna-Rusya savaşında da iki ülke arasındaki ortaklığın sürdüğünü belirterek, "Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu savaşın, stratejik bir fiyasko olduğu açık." ifadesini kullandı.

            GÖZLER ABD BAŞKANI JOE BIDEN'IN AÇIKLAMASINDA
            Tüm bu yaşananların ardından Polonya'yı ziyaret edecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşananlar ile ilgili ne söyleyeceği merak ediliyor.
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            Haberler Dünya ABD'den savaşın ateşini körükleyecek Putin açıklaması: Stratejik bir fiyasko! Gözler Biden'ın Polonya ziyaretinde yapacağı açıklamada
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