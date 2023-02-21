ABD-Rusya arasından artan tansiyon! Donald Trump: "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"

Washington'da "savaş yanlısı" bir düzen olduğunu öne süren Eski ABD Başkanı Donald Trump, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi.
KÜRESELCİLERİ KOVACAK
Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü kapsamında Trump, resmi sitesinde, "Başkan Trump, bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı.
SAVAŞ BAŞLATMAYAN TEK BAŞKAN
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." diyen Trump, derin devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.
Trump, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu belirtti ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu kaydetti.