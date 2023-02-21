ABD-Rusya arasından artan tansiyon! Donald Trump: "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"

BEN OLSAYDIM BUNLAR OLMAZDI

Trump, bu insanların Irak'ta olduğu gibi uzun süredir çatışma peşinde olduğunu belirterek, yine de bunların hiçbirinin Ukrayna'nın bir yıl önce işgal edilmesini mazur göstermeyeceğini söyledi.

"Ben başkanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Amerikan dış politikasına hakim olan "yozlaşmış küresel düzenden" kurtulmak gerektiğini vurguladı.