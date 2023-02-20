ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’da!

Kirby, Biden için Polonya ziyaretinin "önemli bir anda yapacağı önemli bir gezi" olduğunu vurguladı.

GEZİ PLANINDA UKRAYNA ZİYARETİ VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME YOKTU

Koordinatör Kirby, Biden'ın, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi müttefik ülkelerin liderleriyle telefonda görüşeceğini, ayrıca Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini aktarmıştı.

Biden'ın Varşova dışında herhangi bir ziyaret planı olmadığını belirten Kirby, gezi planında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmenin de bulunmadığını kaydetmişti.

"RUSLAR HAVALAR ISININCA SALDIRILARINI ARTIRABİLİR"

Kirby, hava koşulları nedeniyle çatışmaların ülke genelinde yaygın olmadığına ancak Rusya'nın havalar düzeldiğinde saldırılarını genişletebileceğine işaret etti.