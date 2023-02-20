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    • Dünya
    • 20.02.2023 13:04
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    • 20.02.2023 14:10
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    ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'da! Hedefinde Putin var: Ne kadar sürerse sürsün, savaşmaya değer"

    Son dakika haberi! Ukrayna Rusya savaşının başladığı günde Polonya'yı ziyaret edeceği açıklanan ABD Başkanı Joe Biden, dünyaya büyük bir sürpriz yaptı. Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenskiy'le bir araya geldi. Biden, Kiev'de yaptığı konuşmada, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya değer" dedi. Biden, Ukrayna'ya milyarlarca (dolar) bütçe desteği verileceğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’da!

    ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir yıldır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Biden'ın ziyareti sırasında başkent Kiev'de sirenlerin çaldı.

    BIDEN UKRAYNA'DA | VİDEO İZLE


    KİEV'DE SÜRPRİZ ZİYARET
    Biden Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile buluştu. Bu ziyaret ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

    ZELENSKIY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Telegram hesabında Biden ile görüşmesinin fotoğrafını yayınladı ve "Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü" diye yazdı.

    BEYAZ SARAY: BİDEN, POLONYA'DA "ÖNEMLİ BİR KONUŞMA" YAPACAK
    Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Polonya'ya ziyareti sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı kapsamında "önemli bir konuşma" yapacağını bildirmişti.

    Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yapacağı ziyaretle ilgili gazetecileri bilgilendirmişti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Biden'ın Varşova'da "önemli bir konuşma" yapacağını belirterek, Başkan'ın bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılından önce yapmak istediğini kaydetmişti.

        Koordinatör Kirby, Biden'ın konuşmasını 21 Şubat akşamı yapacağını söyledi.

        Biden'ın yine salı günü, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geleceğini belirten Kirby, liderlerin, ikili işbirliğinin yanı sıra NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için yürütülen çabaları ele alacağını ifade etti.

        Ukrayna'daki savaş bağlamında Polonya'nın lojistik rolüne işaret eden Kirby, Biden'ın hem bu hususta hem de Ukrayna'dan gelen mülteciler konusundaki destekleri için Duda'ya teşekkür edeceğini bildirdi.

        Kirby, Biden için Polonya ziyaretinin "önemli bir anda yapacağı önemli bir gezi" olduğunu vurguladı.

        GEZİ PLANINDA UKRAYNA ZİYARETİ VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME YOKTU
        Koordinatör Kirby, Biden'ın, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi müttefik ülkelerin liderleriyle telefonda görüşeceğini, ayrıca Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini aktarmıştı.

        Biden'ın Varşova dışında herhangi bir ziyaret planı olmadığını belirten Kirby, gezi planında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmenin de bulunmadığını kaydetmişti.

        "RUSLAR HAVALAR ISININCA SALDIRILARINI ARTIRABİLİR"
        Kirby, hava koşulları nedeniyle çatışmaların ülke genelinde yaygın olmadığına ancak Rusya'nın havalar düzeldiğinde saldırılarını genişletebileceğine işaret etti.

        Halihazırda Bahmut'a odaklanan Rusya'nın kuzeydoğudan güneybatıya saldırı operasyonlarını artırabileceğini söyleyen Kirby, havalar ısınana kadar geçecek zamanı Ukrayna'ya destek olmak için iyi değerlendirmeye çalışacaklarını vurguladı.

        Kirby, Rusya'nın Bahmut'ta son günlerde kazanımlar elde ettiğini belirterek, Ruslar bu bölgeyi ele geçirse de bunun savaşın gidişatı açısından stratejik bir değeri olmayacağı görüşünü yineledi.

        Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı vesilesiyle ABD ve müttefiklerin, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyordu.

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