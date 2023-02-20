ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’da!

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir yıldır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Biden'ın ziyareti sırasında başkent Kiev'de sirenlerin çaldı.
KİEV'DE SÜRPRİZ ZİYARET
Biden Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile buluştu. Bu ziyaret ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor.
ZELENSKIY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Telegram hesabında Biden ile görüşmesinin fotoğrafını yayınladı ve "Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü" diye yazdı.
BEYAZ SARAY: BİDEN, POLONYA'DA "ÖNEMLİ BİR KONUŞMA" YAPACAK
Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Polonya'ya ziyareti sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı kapsamında "önemli bir konuşma" yapacağını bildirmişti.
Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yapacağı ziyaretle ilgili gazetecileri bilgilendirmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Biden'ın Varşova'da "önemli bir konuşma" yapacağını belirterek, Başkan'ın bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılından önce yapmak istediğini kaydetmişti.