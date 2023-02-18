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    • Dünya
    • 18.02.2023 12:53
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    • 18.02.2023 13:10
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    Kuzey Akım'daki sabotajda ABD ve CIA iddiası! Almanya'da ortalık karıştı: "Amerikan askerleri ülkeden gitmeli"

    Geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. AB, ABD ve Rusya'nın karşılıklı olarak birbirlerini sabotajla suçladığı olayla ilgili Almanya'da ortalık karıştı. ABD'li gazeteci Seymour Hersh'in Kuzey Akım boru hatlarının ABD tarafından CIA destekli gizli bir operasyonla imha edildiğini yazmasının ardından Almanya'nın önde gelen partilerinden AfD sabotajı araştırma komitesi kurulmasını önerdi. Parti lideri Tino Chrupalla, "ABD’nin dahli olduysa, Amerikan askerleri ülkeden gitmeli." dedi. Chrupalla, Alman hükümetinin saldırıyı önceden bilip bilmediğinin de araştırılması gerektiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Kuzey Akım’da ’CIA’sal işler!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası AB ve ABD Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken Rusya enerji kartını kullanarak Avrupa'ya gaz akışını kısıtladı.

    KUZEY AKIM'DA SIZINTILAR
    Geçtiğimiz Eylül ayında ise flaş bir gelişme yaşandı. Baltık Denizi'nde, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım-1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında sızıntı yaşandı.

    Hatlarda peş peşe sızıntı bölgeleri tespit edilirken, Rusya ve ABD arka arkaya birbirini "sabotaj" iddiasıyla suçladı.

    Eylül ayında yaşanan olayın üzerinden yaklaşık 5 ay geçtikten sonra flaş bir gelişme yaşandı.


    Fotoğraf: Seymour Hersh

    ABD'Lİ GAZETECİ BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ: SABOTAJ ABD OPERASYONU
    Pulitzer ödüllü Amerikalı Gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım boru hatlarının ABD tarafından gizli bir operasyonla imha edildiğini yazdı.

    Hersh söz konusu operasyon hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı iddiasında patlayıcıların Haziran 2022'de BALTOPS 22 NATO tatbikatı kisvesi altında ABD Donanması dalgıçları tarafından boru hatlarına yerleştirildiğini yazdı.

    Bombaların üç ay sonra gönderilen uzaktan sinyalle patlatıldığını yazan Hers şamandıranın Norveç Donanmasına ait bir P8 gözetleme uçağı tarafından Kuzey Akım boru hatlarının yakınına bırakıldığını iddia etti.

        Operasyonun Beyaz Saray, CIA ve ordu arasında aylarca süren ileri geri görüşmelerin ardından gerçekleştiğini yazan ABD'li gazeteci yetkililerin ABD'nin saldırıya karıştığına dair hiçbir iz bırakmamaya odaklandığını söyledi.

        Planlama sürecinin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın doğrudan katılımıyla özel bir görev gücünün oluşturulduğu ve Aralık 2021'de başladığını yazan Hersh, CIA ve dışişlerinden bazı yetkililer Beyaz Saray'ı bu fikirden tamamen vazgeçmeye çağırdıysa da başarılı olamadığını iddia etti.

        ALMANYA'DA ORTALIK KARIŞTI
        İddialar sonrası Almanya'da ortalık karıştı.
        Almanya'nın önde gelen partilerinden AfD sabotajı araştırma komitesi kurulmasını önerdi. Parti lideri Tino Chrupalla, "ABD'nin dahli olduysa, Amerikan askerleri ülkeden gitmeli." dedi.

        Chrupalla, Alman Federal Meclisi'nde konuyu gündeme getirdi. Chrupalla, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıyla ilgili araştırma komisyonları kurulması çağrısında bulundu.

        Hem Alman meclisinin hem de AB Parlamentosu'nun konuyu araştırması ve ABD ile Norveç'in boru hatlarının patlatılmasında dahli olup olmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

            Alman hükümetimin konuyu "bir blog yazısı" diye küçümsemesini eleştiren Chrupalla, "Pulitzer ödüllü bir gazetecinin ortaya koyduğu şüpheler kesinlikle soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

            AfD lideri, Alman halkının ve Federal Meclisin, "hükümetin bu konuda sahip olduğu bilgileri öğrenmeye hakkı olduğunu" söyledi.

            Chrupalla, iktidar sıralarına dönerek şu çarpıcı soruyu yöneltti: "Hükümet yetkilileri saldırının planlanmasından haberdar mıydı?"

            'SCHOLZ, AMERİKAN TAKIMINA GEÇTİ'
            Hersh'in bomba etkisi yaratan makalesinde Alman hükümetini özellikle ilgilendiren bölümler de yer alıyordu.

            Hersh, "Biraz yalpaladıktan sonra Olaf Scholz artık kesin olarak Amerikan takımındaydı." diye yazıyor. Geçen yıl 7 Şubat'ta Biden ile yaptığı ortak basın toplantısında Scholz, Kuzey Akım'ın "stratejik bir ekonomi yatırımı" olduğunu ve "siyasallaştırılmaması gerektiğini" ifade etmişti. Ancak Biden, aynı toplantıda, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım diye bir şey kalmayacak. Buna bir son vereceğiz." demişti.

            Daha sonra Almanya, ABD'den gelen yoğun baskı sonucu projeyi askıya aldıklarını duyurdu. 2022 Eylül ayında yapılan sabotajla birlikte boru hattını canlandırma umutları suya düşürüldü.

            "ABD ASKERLERİ ÇEKİLMELİ"
            AfD lideri Chrupalla, "NATO'nun lider gücü, Avrupa sularında ülkemizin hayati önem taşıyan kritik altyapısına bir saldırı mı gerçekleştirdi?" diye sordu.

            "Eğer öyleyse, ittifakın Avrupa'da güvenliği garanti edip etmediği ya da daha ziyade tehlikeye atıp atmadığı sorgulanmalıdır." diyen Chrupalla, "Bunun sonucu da tüm ABD askerlerinin geri çekilmesi olacaktır." şeklinde konuştu.

            Almanya'daki iktidar koalisyonu ise söz konusu meclis oturumunda karşı açıklamalar yaptı.

            .Kürsüye çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi milletvekilleri, ABD'nin iddiaları güçlü inkarına tamamen güvendiklerini söyledi, Pulitzer ödüllü Hersh'ün gazetecilik güvenilirliğini sorguladı ve AfD'nin "Rusya'nın Almanya'daki ajanı" olduğunu iddia etti.

            RUSYA DA ABD'Yİ İŞARET ETMİŞTİ
            Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD yönetimi Kuzey Akım 2 hattının hizmete girmesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söylemişti. Anlaşılan sözlerini tutuyorlar. Hasar bölgesi Baltık Denizi'nde. Yani NATO ve Amerikan istihbaratının kontrolünde" diyerek net şekilde Washington'u sorumlu tutmuştu.

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