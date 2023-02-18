Kuzey Akım'daki sabotajda ABD ve CIA iddiası! Almanya'da ortalık karıştı: "Amerikan askerleri ülkeden gitmeli"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası AB ve ABD Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken Rusya enerji kartını kullanarak Avrupa'ya gaz akışını kısıtladı.
KUZEY AKIM'DA SIZINTILAR
Geçtiğimiz Eylül ayında ise flaş bir gelişme yaşandı. Baltık Denizi'nde, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım-1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında sızıntı yaşandı.
Hatlarda peş peşe sızıntı bölgeleri tespit edilirken, Rusya ve ABD arka arkaya birbirini "sabotaj" iddiasıyla suçladı.
Eylül ayında yaşanan olayın üzerinden yaklaşık 5 ay geçtikten sonra flaş bir gelişme yaşandı.
Fotoğraf: Seymour Hersh
ABD'Lİ GAZETECİ BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ: SABOTAJ ABD OPERASYONU
Pulitzer ödüllü Amerikalı Gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım boru hatlarının ABD tarafından gizli bir operasyonla imha edildiğini yazdı.
Hersh söz konusu operasyon hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı iddiasında patlayıcıların Haziran 2022'de BALTOPS 22 NATO tatbikatı kisvesi altında ABD Donanması dalgıçları tarafından boru hatlarına yerleştirildiğini yazdı.
Bombaların üç ay sonra gönderilen uzaktan sinyalle patlatıldığını yazan Hers şamandıranın Norveç Donanmasına ait bir P8 gözetleme uçağı tarafından Kuzey Akım boru hatlarının yakınına bırakıldığını iddia etti.