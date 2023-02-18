Kuzey Akım'daki sabotajda ABD ve CIA iddiası! Almanya'da ortalık karıştı: "Amerikan askerleri ülkeden gitmeli"

Daha sonra Almanya, ABD'den gelen yoğun baskı sonucu projeyi askıya aldıklarını duyurdu. 2022 Eylül ayında yapılan sabotajla birlikte boru hattını canlandırma umutları suya düşürüldü.

"ABD ASKERLERİ ÇEKİLMELİ"

AfD lideri Chrupalla, "NATO'nun lider gücü, Avrupa sularında ülkemizin hayati önem taşıyan kritik altyapısına bir saldırı mı gerçekleştirdi?" diye sordu.

"Eğer öyleyse, ittifakın Avrupa'da güvenliği garanti edip etmediği ya da daha ziyade tehlikeye atıp atmadığı sorgulanmalıdır." diyen Chrupalla, "Bunun sonucu da tüm ABD askerlerinin geri çekilmesi olacaktır." şeklinde konuştu.

Almanya'daki iktidar koalisyonu ise söz konusu meclis oturumunda karşı açıklamalar yaptı.

.Kürsüye çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi milletvekilleri, ABD'nin iddiaları güçlü inkarına tamamen güvendiklerini söyledi, Pulitzer ödüllü Hersh'ün gazetecilik güvenilirliğini sorguladı ve AfD'nin "Rusya'nın Almanya'daki ajanı" olduğunu iddia etti.

RUSYA DA ABD'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD yönetimi Kuzey Akım 2 hattının hizmete girmesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söylemişti. Anlaşılan sözlerini tutuyorlar. Hasar bölgesi Baltık Denizi'nde. Yani NATO ve Amerikan istihbaratının kontrolünde" diyerek net şekilde Washington'u sorumlu tutmuştu.